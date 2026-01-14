15 de janeiro de 2026
FIM DE SEMANA

Circo, teatro e reunião histórica no basquete agitam Sesc Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Ariano, o cavaleiro sertanejo, é uma das atrações no sábado (17)
Ariano, o cavaleiro sertanejo, é uma das atrações no sábado (17)

O Sesc Jundiaí prepara um fim de semana repleto de movimento e diversão, com atrações de dança, teatro, circo e esporte espalhadas por diferentes espaços da unidade, entre sexta-feira (16) e domingo (18). Confira!
 
Sexta: a arte do circo e do equilibrismo 

A agenda de destaques começa na sexta-feira (16), às 17h30, na Área de Convivência, com o espetáculo “Mimicalado Show”, da Cia. Mimicalado . Na montagem, o personagem Mimi utiliza mímica e malabares para criar um universo lúdico após decidir que o espetáculo deve continuar.  
 
Às 20h, o Teatro recebe “Vidrado”, com Guilherme Torres. A performance de equilibrismo utiliza garrafas de vidro e bicicleta acrobática para narrar a jornada de um viajante em busca de superação. Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 50. 
 
Sábado: improviso na dança e homenagem a Ariano Suassuna 

No sábado (17), às 17h30, na Área de Convivência, Alisson Lima apresenta o espetáculo de dança “Na medida do possível”. A apresentação explora o improviso em tempo real e o jogo de ação e reação com o público.

Às 19h, o Teatro apresenta “Ariano, o Cavaleiro Sertanejo”, da companhia Os Ciclomáticos . O espetáculo celebra a vida e a obra do mestre Ariano Suassuna, narrando a jornada de seis cavaleiros que percorrem o imaginário da cidade de Armorial à procura do lendário autor. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 50.

Domingo: encontro histórico no esporte, teatro infantil e samba de gafieira 

O domingo (18) reserva um momento especial para os fãs de esporte. Como parte da programação do Sesc Verão, o Ginásio recebe às 15h30 o “Jogo das Estrelas do Basquete”. A partida, com entrada gratuita, coloca em quadra lendas da seleção brasileira feminina campeã mundial em 1994, como Magic Paula, Helen, Janeth, Dalila, Roseli e Alessandra, que enfrentam um time master de Jundiaí. A retirada de ingressos começa 1 hora antes, na Loja Sesc. 
 
No Teatro, às 16h, as crianças conferem “Joana e o Príncipe Silencioso”, com o grupo As Meninas do Conto. A aventura utiliza saberes ancestrais para tentar libertar um príncipe de seu silêncio. Os ingressos variam de R$ 12 a R$ 40, sendo grátis para menores de 12 anos.

Para encerrar o fim de semana, às 17h30, a Área de Convivência recebe, no projeto Todo Domingo um Som, show do grupo Samba Rasgado, que apresenta o universo da gafieira com arranjos modernos. 
 
As atrações pagas estão com ingressos à venda pelo site do Sesc e nas bilheterias da rede.  
 
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico. 
 
SERVIÇO:
Espetáculo  
Mimicalado Show, com Cia. Mimicalado  
Dia 16/1, sexta, 17h30 | Área de Convivência  
Grátis

Espetáculo  
Vidrado, com Guilherme Torres  
Dia 16/1, sexta, 20h | Teatro 
R$ 15 (credencial plena) | R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)  
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc

Espetáculo  
Na medida do possível, com Alisson Lima  
Dia 17/1, sábado, 17h30 | Área de Convivência  
Grátis

Espetáculo  
Ariano, o cavaleiro sertanejo  
Com Os Ciclomáticos  
Dia 17/1, sábado, 19h | Teatro  
R$ 15 (credencial plena) | R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)  
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc 

Apresentação esportiva  
Jogo das Estrelas do Basquete, com atletas campeãs mundiais de 1994  
Dia 18/1, domingo, 15h30 | Ginásio  
Grátis 
 
Espetáculo para crianças 
Joana e o Príncipe Silencioso, com As Meninas do Conto  
Dia 18/1, domingo, 16h | Teatro  
R$ 12 (credencial plena) | R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)  
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc   
Grátis para menores de 12 anos 
 
Show  
Samba Rasgado  
Na Gafieira 
Projeto Todo Domingo um Som 
Dia 18/1, domingo, 17h30 | Área de Convivência  
Grátis

