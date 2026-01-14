O Sesc Jundiaí prepara um fim de semana repleto de movimento e diversão, com atrações de dança, teatro, circo e esporte espalhadas por diferentes espaços da unidade, entre sexta-feira (16) e domingo (18). Confira!
Sexta: a arte do circo e do equilibrismo
A agenda de destaques começa na sexta-feira (16), às 17h30, na Área de Convivência, com o espetáculo “Mimicalado Show”, da Cia. Mimicalado . Na montagem, o personagem Mimi utiliza mímica e malabares para criar um universo lúdico após decidir que o espetáculo deve continuar.
Às 20h, o Teatro recebe “Vidrado”, com Guilherme Torres. A performance de equilibrismo utiliza garrafas de vidro e bicicleta acrobática para narrar a jornada de um viajante em busca de superação. Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 50.
Sábado: improviso na dança e homenagem a Ariano Suassuna
No sábado (17), às 17h30, na Área de Convivência, Alisson Lima apresenta o espetáculo de dança “Na medida do possível”. A apresentação explora o improviso em tempo real e o jogo de ação e reação com o público.
Às 19h, o Teatro apresenta “Ariano, o Cavaleiro Sertanejo”, da companhia Os Ciclomáticos . O espetáculo celebra a vida e a obra do mestre Ariano Suassuna, narrando a jornada de seis cavaleiros que percorrem o imaginário da cidade de Armorial à procura do lendário autor. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 50.
Domingo: encontro histórico no esporte, teatro infantil e samba de gafieira
O domingo (18) reserva um momento especial para os fãs de esporte. Como parte da programação do Sesc Verão, o Ginásio recebe às 15h30 o “Jogo das Estrelas do Basquete”. A partida, com entrada gratuita, coloca em quadra lendas da seleção brasileira feminina campeã mundial em 1994, como Magic Paula, Helen, Janeth, Dalila, Roseli e Alessandra, que enfrentam um time master de Jundiaí. A retirada de ingressos começa 1 hora antes, na Loja Sesc.
No Teatro, às 16h, as crianças conferem “Joana e o Príncipe Silencioso”, com o grupo As Meninas do Conto. A aventura utiliza saberes ancestrais para tentar libertar um príncipe de seu silêncio. Os ingressos variam de R$ 12 a R$ 40, sendo grátis para menores de 12 anos.
Para encerrar o fim de semana, às 17h30, a Área de Convivência recebe, no projeto Todo Domingo um Som, show do grupo Samba Rasgado, que apresenta o universo da gafieira com arranjos modernos.
As atrações pagas estão com ingressos à venda pelo site do Sesc e nas bilheterias da rede.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
SERVIÇO:
Espetáculo
Mimicalado Show, com Cia. Mimicalado
Dia 16/1, sexta, 17h30 | Área de Convivência
Grátis
Espetáculo
Vidrado, com Guilherme Torres
Dia 16/1, sexta, 20h | Teatro
R$ 15 (credencial plena) | R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Espetáculo
Na medida do possível, com Alisson Lima
Dia 17/1, sábado, 17h30 | Área de Convivência
Grátis
Espetáculo
Ariano, o cavaleiro sertanejo
Com Os Ciclomáticos
Dia 17/1, sábado, 19h | Teatro
R$ 15 (credencial plena) | R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Apresentação esportiva
Jogo das Estrelas do Basquete, com atletas campeãs mundiais de 1994
Dia 18/1, domingo, 15h30 | Ginásio
Grátis
Espetáculo para crianças
Joana e o Príncipe Silencioso, com As Meninas do Conto
Dia 18/1, domingo, 16h | Teatro
R$ 12 (credencial plena) | R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Grátis para menores de 12 anos
Show
Samba Rasgado
Na Gafieira
Projeto Todo Domingo um Som
Dia 18/1, domingo, 17h30 | Área de Convivência
Grátis