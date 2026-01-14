O Sesc Jundiaí prepara um fim de semana repleto de movimento e diversão, com atrações de dança, teatro, circo e esporte espalhadas por diferentes espaços da unidade, entre sexta-feira (16) e domingo (18). Confira!



Sexta: a arte do circo e do equilibrismo

A agenda de destaques começa na sexta-feira (16), às 17h30, na Área de Convivência, com o espetáculo “Mimicalado Show”, da Cia. Mimicalado . Na montagem, o personagem Mimi utiliza mímica e malabares para criar um universo lúdico após decidir que o espetáculo deve continuar.



Às 20h, o Teatro recebe “Vidrado”, com Guilherme Torres. A performance de equilibrismo utiliza garrafas de vidro e bicicleta acrobática para narrar a jornada de um viajante em busca de superação. Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 50.



Sábado: improviso na dança e homenagem a Ariano Suassuna

No sábado (17), às 17h30, na Área de Convivência, Alisson Lima apresenta o espetáculo de dança “Na medida do possível”. A apresentação explora o improviso em tempo real e o jogo de ação e reação com o público.