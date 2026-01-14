15 de janeiro de 2026
ANTES DA ABERTURA

Prefeitura realiza ajustes finais da 41ª Festa da Uva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Diversos trabalhadores atuam diariamente na montagem das estruturas da festa
Diversos trabalhadores atuam diariamente na montagem das estruturas da festa

Os últimos ajustes da estrutura da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí estão em fase final no Parque da Uva para a abertura que será realizada amanhã, quinta-feira (15). Para garantir que tudo esteja pronto, aproximadamente 300 trabalhadores atuam diariamente na montagem das estruturas e a organização trabalha para entregar os espaços dentro do prazo, assegurando conforto e segurança ao público.

O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da secretária municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, vistoriou pessoalmente o local e destacou que tem acompanhado de perto a montagem. “Estamos acompanhando os últimos preparativos e a população pode esperar uma Festa da Uva muito maior, com mais atrações e novidades, fortalecendo ainda mais o impacto cultural e econômico do evento para a cidade”, afirmou Martinelli.

A secretária Marcela Moro ressaltou o avanço dos trabalhos e o crescimento da festa em relação à edição anterior. “De 2025 para 2026, praticamente dobramos o tamanho da festa em termos de espaços ocupados dentro do parque, o que traz muitas novidades. Todo o processo de montagem está sob controle e a expectativa é entregar tudo no prazo, com muita coisa nova para quem vier prestigiar”, explicou.

LEIA MAIS:

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí ocorre entre os dias 16 de janeiro e 8 de fevereiro e contará com programação cultural diversificada, atrações musicais, cortejo tradicional e espetáculo de drones, além da valorização da uva, do vinho e dos produtores locais. A entrada é solidária, mediante a doação de alimentos.

