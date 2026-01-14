Os últimos ajustes da estrutura da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí estão em fase final no Parque da Uva para a abertura que será realizada amanhã, quinta-feira (15). Para garantir que tudo esteja pronto, aproximadamente 300 trabalhadores atuam diariamente na montagem das estruturas e a organização trabalha para entregar os espaços dentro do prazo, assegurando conforto e segurança ao público.

O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da secretária municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, vistoriou pessoalmente o local e destacou que tem acompanhado de perto a montagem. “Estamos acompanhando os últimos preparativos e a população pode esperar uma Festa da Uva muito maior, com mais atrações e novidades, fortalecendo ainda mais o impacto cultural e econômico do evento para a cidade”, afirmou Martinelli.

A secretária Marcela Moro ressaltou o avanço dos trabalhos e o crescimento da festa em relação à edição anterior. “De 2025 para 2026, praticamente dobramos o tamanho da festa em termos de espaços ocupados dentro do parque, o que traz muitas novidades. Todo o processo de montagem está sob controle e a expectativa é entregar tudo no prazo, com muita coisa nova para quem vier prestigiar”, explicou.