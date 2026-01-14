Desde 2022, o CreativeSP, programa de internacionalização da economia criativa, já alcançou R$ 2 bilhões em expectativa de negócios gerados. A iniciativa da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, consolida-se como uma política pública estratégica para o fortalecimento das empresas criativas paulistas no mercado internacional.
O CreativeSP já promoveu a inserção de 359 empresas e profissionais paulistas em 39 feiras, festivais, rodadas de negócios e missões internacionais, conectando talentos locais a compradores, investidores e parceiros globais. O volume de negócios projetados reflete a maturidade do programa e sua capacidade de transformar criatividade em desenvolvimento econômico, ao ampliar de forma estruturada o acesso das empresas da economia criativa a mercados estratégicos.
A economia criativa tem papel crescente na geração de emprego, renda e inovação. As ações do programa também estão associadas a uma expectativa de geração de 27.937 empregos, reforçando o impacto econômico e social da iniciativa e o fortalecimento da competitividade internacional do estado de São Paulo.
“Mais do que levar empresas para fora do país, o CreativeSP estrutura uma cultura de internacionalização no estado. O programa prepara, qualifica e orienta os empreendedores para que entrem no mercado global de forma consistente, com estratégia e visão de longo prazo. Isso muda o patamar das nossas empresas, cria novos fluxos de negócios e insere São Paulo de maneira permanente nos principais circuitos internacionais da economia criativa”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.
Para a InvestSP, o resultado acumulado desde 2022 demonstra a eficiência do modelo adotado, baseado em curadoria técnica, preparação das empresas e articulação institucional com mercados internacionais. A parceria com a Secretaria reforça o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas orientadas a resultados e impacto econômico mensurável.
“O resultado de R$ 2 bilhões em expectativa de negócios desde 2022 demonstra que o CreativeSP é uma política pública madura, orientada a resultados e com impacto econômico real. Ao conectar empresas da economia criativa paulista a mercados internacionais, o programa fortalece a competitividade do estado, gera oportunidades concretas e consolida São Paulo como um polo global de criatividade e negócios”, afirma Rui Gomes, presidente da InvestSP.
Além dos números, o programa também se destaca pelo impacto qualitativo: empresas que passaram a exportar seus serviços, fecharam parcerias internacionais e ampliaram sua presença global a partir das conexões realizadas nas ações do CreativeSP.
Juno Cecílio, CEO da Gixer Entertainment, contou como foi a jornada da empresa após participar da Game Developers Conference (GDC), um dos mais relevantes eventos globais do setor. “Aprendemos na prática como o mercado global funciona, como se constrói uma rede internacional sólida e, sobretudo, como se posicionar com projetos ambiciosos. O CreativeSP não apenas abriu portas: ele nos deu direção, confiança e fôlego para internacionalizar nossa atuação e contribuir de forma real para que a economia criativa paulista seja vista como protagonista no mundo”, completou.
Galileu Nogueira, fundador da Galileo Branding, relatou sua experiência ao participar do programa por meio da missão para Cannes Lions 2025. “Quando comunicamos aos clientes, ao mercado e à imprensa que participamos de um programa de internacionalização da economia criativa de São Paulo, nossa imagem se fortalece. Além de aprender e trazer novas referências do exterior, também apresentamos o Brasil, criamos relações com novos parceiros e contribuímos para o fortalecimento do setor”, disse.
Para 2026, o edital para as missões internacionais já está disponível no site do programa, com a previsão de realização de 10 missões ao longo do ano. O chamamento público estabelece seleção contínua de organizações sediadas no estado de São Paulo que atuem nos segmentos de audiovisual, artes cênicas, tecnologia e inovação, games, literatura e editorial, entretenimento, marketing e publicidade. Saiba mais em https://investsp.org.br/creative-sp/