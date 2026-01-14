Desde 2022, o CreativeSP, programa de internacionalização da economia criativa, já alcançou R$ 2 bilhões em expectativa de negócios gerados. A iniciativa da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, consolida-se como uma política pública estratégica para o fortalecimento das empresas criativas paulistas no mercado internacional.

O CreativeSP já promoveu a inserção de 359 empresas e profissionais paulistas em 39 feiras, festivais, rodadas de negócios e missões internacionais, conectando talentos locais a compradores, investidores e parceiros globais. O volume de negócios projetados reflete a maturidade do programa e sua capacidade de transformar criatividade em desenvolvimento econômico, ao ampliar de forma estruturada o acesso das empresas da economia criativa a mercados estratégicos.

A economia criativa tem papel crescente na geração de emprego, renda e inovação. As ações do programa também estão associadas a uma expectativa de geração de 27.937 empregos, reforçando o impacto econômico e social da iniciativa e o fortalecimento da competitividade internacional do estado de São Paulo.