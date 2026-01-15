As condições climáticas típicas desta época do ano favorecem a proliferação desses animais e aumentam a probabilidade de sua presença em áreas urbanas e residenciais. Por isso, a SES-SP reforça a importância de medidas simples de prevenção, como manter ambientes limpos, eliminar entulhos, vedar ralos, frestas e vãos em portas e janelas, além de armazenar corretamente o lixo doméstico.

O período de verão, marcado por temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, exige atenção redobrada da população em relação aos acidentes com escorpiões. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) mostram que, em 2025, Jundiaí teve 150 casos do tipo. Todo o Estado contabilizou 42.526 ocorrências envolvendo escorpiões, com dois óbitos.

“A prevenção começa dentro de casa e no entorno das residências. A limpeza regular de quintais e a correta destinação dos resíduos reduzem os abrigos e a oferta de alimento para os escorpiões, diminuindo o risco de acidentes”, explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP.

Após a picada, o sintoma mais frequente é dor intensa no local. Em situações de maior gravidade, podem surgir náuseas, suor excessivo, agitação e alterações nos batimentos cardíacos e na respiração. Crianças de até 10 anos estão entre as mais vulneráveis a quadros graves, que podem evoluir rapidamente, e demandam atendimento médico imediato.

A pasta orienta que, diante de qualquer suspeita de picada de escorpião, mesmo quando o animal não é visualizado, a pessoa procure imediatamente um serviço de saúde e relate a suspeita do acidente, evitando a adoção de medidas caseiras e assegurando a avaliação e o atendimento adequados.