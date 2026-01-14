Durante o verão, a população do litoral pode crescer até 4,5 vezes, o que aumenta também o número de salvamentos. O Governo de São Paulo mantém nas praias paulistas a Operação Verão Integrada, uma ação inédita e intersetorial para reforçar a segurança, saúde, mobilidade e proteção ambiental no litoral paulista durante o período de maior fluxo de turistas, incluindo o aumento no efetivo de salva-vidas.

Levantamento do Corpo de Bombeiros indica que nove em cada dez mortes por afogamento acontecem em áreas de corrente de retorno. A corporação reforça a importância de respeitar a sinalização e as orientações dos guarda-vidas para evitar os trechos de refluxo de ondas.

O Corpo de Bombeiros realiza monitoramento preventivo das áreas de risco da praia, sinalizando locais com condições perigosas do mar, como correntes de retorno e buracos. É justamente nesses pontos que acontecem a maioria dos óbitos por afogamento.

A corrente de retorno é considerada um dos maiores riscos aos banhistas. Elas são trechos do mar que puxam a pessoa para o fundo, causando, assim, boa parte dos casos de afogamento. Os locais com corrente de retorno estão indicados pelas placas colocadas na areia.

Escolha praias com guarda-vidas e respeite a sinalização

O coronel Valdecir Nascimento orienta que o banhista busque, logo ao chegar na praia, um guarda-vidas. “Ele é a pessoa mais apropriada para orientar qualquer banhista sobre onde é mais seguro ficar para o banho com a família e com as crianças.”