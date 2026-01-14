Sentir tristeza faz parte da experiência humana e, na maioria das vezes, ela está ligada a situações específicas do cotidiano, como perdas, frustrações ou decepções. O problema começa quando esse sentimento deixa de ser passageiro e passa a interferir de forma profunda na vida do indivíduo. “A tristeza é uma emoção humana universal, saudável e adaptativa, que costuma oscilar e não compromete totalmente o prazer, o senso de futuro ou a identidade emocional. Já a depressão é diferente: é uma condição clínica persistente, profunda, marcada por alterações neurobiológicas e prejuízo significativo no funcionamento diário. A tristeza é uma emoção. A depressão é um adoecimento”, explica o médico psiquiatra do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Guilherme Naco Lima.

A transição entre um estado emocional esperado e um quadro de adoecimento pode ser percebida por sinais claros emocionais, físicos e comportamentais. O médico alerta que, nos quadros depressivos, há prejuízo funcional significativo. Entre os principais sinais estão a perda de interesse por atividades antes prazerosas, sentimentos persistentes de vazio ou desesperança, irritabilidade constante e apatia. “Também chamam atenção alterações no sono, fadiga contínua, isolamento social, queda de produtividade, dificuldade de concentração e mudanças importantes no apetite. Quando vários desses sinais permanecem por duas semanas ou mais, a chance de estarmos diante de uma depressão é alta”, afirma.

