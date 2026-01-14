A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, com início na quinta-feira (15), chega ao público repleta de novidades, tanto na área gastronômica quanto nas opções de lazer e entretenimento. Entre os destaques estão o lançamento de novos produtos derivados da uva, como o primeiro sauvignon blanc, espumante de Niagara e um pisco produzido a partir da uva Niagara Rosada.
Uma das grandes novidades da edição é o lançamento do pisco de uva Niagara, produzido pelo proprietário da Adega Martins, Amarildo Martins. Ele explica que a bebida é um destilado de vinho Niagara, com sabor marcante, muito aromática e ideal para drinks. “Vamos lançar na Festa o pisco feito de uva Niagara, uma bebida muito famosa no Peru e no Chile e, aqui no Brasil, só eu produzo”, diz.
Foram produzidas 200 garrafas de 375 ml, totalizando 75 litros da bebida, que será vendida ao custo de R$ 95 cada. A expectativa é de aceitação positiva por parte do público. A produção teve início em julho do ano passado e será comercializada pela primeira vez durante a Festa da Uva. “Acredito que terá uma ótima aceitação, por ser um novo produto e principalmente por ser de Niagara Rosada”
Amarildo Martins aposta no pisco para alavancar as vendas durante a Festa da Uva deste ano
Segundo Martins, o pisco surge também como uma alternativa estratégica para o aproveitamento da produção local. A ideia é escoar o excedente de produção das uvas da região. “O suco dura um ano, o vinho precisa de muito espaço. Já o pisco ocupa pouco espaço e quanto mais velho melhor, podendo os produtores terem em suas casas e vendendo aos poucos durante vários anos”, explica o produtor, que também levará à festa seus tradicionais vinhos, espumantes e frisantes, com a expectativa de faturar, no mínimo, o mesmo valor registrado no ano passado.
Investimento
Além das novidades no setor vitivinícola, a festa também amplia suas atrações culturais e de entretenimento. Entre os destaques estão a participação inédita dos permissionários das feiras livres municipais, a criação de um Espaço Geek voltado à cultura pop, tecnologia, filmes, séries, jogos, quadrinhos e animes, além de um espaço para troca de figurinhas, um centro para caça de Pokémon, um Espaço Discoteca com DJs e músicas dos anos 80, espetáculo especial com drones na Arena Terra da Uva e a implantação da Vila da Família.
Em recente entrevista, a secretária do Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, Marcela Moro, destacou que a diversidade de atrações reforça a importância do evento. “A Festa da Uva atrai visitantes de várias cidades da região, além da Capital e de municípios mais distantes. É um evento consolidado e tradicional, que desperta interesse comercial de grandes empresas, interessadas em mostrar suas marcas a um público bastante qualificado. Teremos 367 expositores este ano; em 2025 foram 346”, ressalta.
Serviço
Realizada no Parque da Uva, a edição de 2026 acontece nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a visitação ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.