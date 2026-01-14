A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, com início na quinta-feira (15), chega ao público repleta de novidades, tanto na área gastronômica quanto nas opções de lazer e entretenimento. Entre os destaques estão o lançamento de novos produtos derivados da uva, como o primeiro sauvignon blanc, espumante de Niagara e um pisco produzido a partir da uva Niagara Rosada.

Uma das grandes novidades da edição é o lançamento do pisco de uva Niagara, produzido pelo proprietário da Adega Martins, Amarildo Martins. Ele explica que a bebida é um destilado de vinho Niagara, com sabor marcante, muito aromática e ideal para drinks. “Vamos lançar na Festa o pisco feito de uva Niagara, uma bebida muito famosa no Peru e no Chile e, aqui no Brasil, só eu produzo”, diz.

Foram produzidas 200 garrafas de 375 ml, totalizando 75 litros da bebida, que será vendida ao custo de R$ 95 cada. A expectativa é de aceitação positiva por parte do público. A produção teve início em julho do ano passado e será comercializada pela primeira vez durante a Festa da Uva. “Acredito que terá uma ótima aceitação, por ser um novo produto e principalmente por ser de Niagara Rosada”