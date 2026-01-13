Câmeras de reconhecimento facial serão instaladas no Parque Comendador Antônio Carbonari, tradicionalmente conhecido como Parque da Uva, durante a realização da 41ª Festa da Uva de Jundiaí. A abertura oficial do evento ocorre nesta quinta-feira (15), a partir das 18h.
A iniciativa tem como objetivo identificar possíveis comportamentos criminosos e pessoas com mandados de prisão em aberto, ampliando a segurança do público. A tecnologia já vem sendo utilizada em diversos pontos da cidade desde o ano passado e conta com a base de dados do programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, o Muralha Paulista atua como um integrador de informações e fornece os dados necessários para o êxito do sistema de reconhecimento facial, operado pela SMSP. “A Festa da Uva é um evento de grande porte e, historicamente, recebe milhares de pessoas. Com essa ferramenta, vamos ampliar ainda mais a segurança dos visitantes”, afirmou.
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, destacou a importância do uso da tecnologia no fortalecimento das ações de segurança. “Jundiaí avança com planejamento, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial, implantado no segundo semestre de 2025, é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção, e será fundamental para garantir mais segurança durante a Festa da Uva”, ressaltou.
A entrada no evento é solidária. O público poderá aproveitar as atrações nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira (15). Às sextas-feiras, a Festa da Uva ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.