15 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

OPORTUNIDADE

Mais de 1,3 mil vagas estão abertas no Jundiaí Empreendedora

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Além do acesso online, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora
Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Portal Jundiaí Empreendedora reúne 1.357 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (13), abrangendo diversos setores e níveis de qualificação.

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como operador de caixa, assistente de vendas, motorista, entre outras funções, contemplando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação.

Inclusão e oportunidades

O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, 79 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.

Como se cadastrar

Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. No ambiente online, é possível conferir os detalhes das oportunidades, conhecer as empresas contratantes e verificar a quantidade de vagas disponíveis.

O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.

Atendimento presencial

Além do acesso online, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3).

