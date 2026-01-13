Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Portal Jundiaí Empreendedora reúne 1.357 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (13), abrangendo diversos setores e níveis de qualificação.
Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como operador de caixa, assistente de vendas, motorista, entre outras funções, contemplando tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação.
Inclusão e oportunidades
O portal também se destaca pelas ações voltadas à inclusão. Atualmente, 79 vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são atualizadas constantemente, garantindo que os candidatos tenham acesso frequente a novas vagas.
Como se cadastrar
Para se candidatar, os interessados devem acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na seção “Vagas de Emprego”. No ambiente online, é possível conferir os detalhes das oportunidades, conhecer as empresas contratantes e verificar a quantidade de vagas disponíveis.
O processo é simples: basta realizar o cadastro na plataforma e clicar em “Candidatar-se” na vaga desejada.
Atendimento presencial
Além do acesso online, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3).