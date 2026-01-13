15 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ATÉ 6 DE FEVEREIRO

Residencial Cravos registra aproximadamente 20 mil inscrições

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente no Bolão
Inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente no Bolão

As inscrições para os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, iniciadas no dia 7 de janeiro, já contabilizam 19.791 formulários preenchidos nos primeiros seis dias. O número expressivo reforça a grande expectativa da população por moradias populares e marca a retomada da política habitacional no município.

A ação é realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro, tanto on-line, pelo site oficial da PMJ, quanto presencialmente no plantão instalado no Ginásio do Bolão.

LEIA MAIS:

Para a secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, o volume de inscrições demonstra a importância do empreendimento para a cidade. “O número de inscrições nesses primeiros dias mostra o quanto a política habitacional é necessária e esperada pela população. Nosso papel é garantir um processo transparente, organizado e acessível, reforçando que não se trata de sorteio, mas de uma seleção baseada em critérios sociais definidos em edital pelo Ministério das Cidades. Por isso, é fundamental que as famílias estejam com o cadastro no Sistema Municipal de Informações Habitacionais (Simih) atualizado e realizem corretamente a inscrição dentro do prazo.”

Como se inscrever:

  • On-line, acessando o site da Prefeitura de Jundiaí, na área “Serviços mais acessados”, opção “Inscrições Residencial Cravos III e IV”;
  • Presencialmente, no Ginásio do Bolão – Espaço do Handebol, localizado na rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/n, Anhangabaú, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento das informações.

A secretaria reforça que, para efetivar a inscrição, é obrigatório estar cadastrado no Simih, sistema da Secretaria de Habitação Social, que assumiu as atribuições da antiga Fumas, e manter os dados atualizados.

Importante destacar que estar cadastrado no Simih não garante participação automática: é necessário realizar a inscrição específica para cada empreendimento anunciado.

Processo é por seleção, não por sorteio

Outro ponto fundamental é que o processo não é por sorteio. A seleção será feita por pontuação, conforme critérios sociais definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, seguindo as portarias do Ministério das Cidades e as regras do MCMV. O sistema prioriza famílias em situação de maior vulnerabilidade social.

Todas as informações oficiais, incluindo cronograma, critérios completos e orientações, estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município e nos canais institucionais da Prefeitura de Jundiaí.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários