A ação é realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro, tanto on-line, pelo site oficial da PMJ, quanto presencialmente no plantão instalado no Ginásio do Bolão.

As inscrições para os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV, iniciadas no dia 7 de janeiro, já contabilizam 19.791 formulários preenchidos nos primeiros seis dias. O número expressivo reforça a grande expectativa da população por moradias populares e marca a retomada da política habitacional no município.

Para a secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, o volume de inscrições demonstra a importância do empreendimento para a cidade. “O número de inscrições nesses primeiros dias mostra o quanto a política habitacional é necessária e esperada pela população. Nosso papel é garantir um processo transparente, organizado e acessível, reforçando que não se trata de sorteio, mas de uma seleção baseada em critérios sociais definidos em edital pelo Ministério das Cidades. Por isso, é fundamental que as famílias estejam com o cadastro no Sistema Municipal de Informações Habitacionais (Simih) atualizado e realizem corretamente a inscrição dentro do prazo.”

Como se inscrever:

On-line, acessando o site da Prefeitura de Jundiaí, na área “Serviços mais acessados”, opção “Inscrições Residencial Cravos III e IV”;

Presencialmente, no Ginásio do Bolão – Espaço do Handebol, localizado na rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/n, Anhangabaú, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento das informações.

A secretaria reforça que, para efetivar a inscrição, é obrigatório estar cadastrado no Simih, sistema da Secretaria de Habitação Social, que assumiu as atribuições da antiga Fumas, e manter os dados atualizados.

Importante destacar que estar cadastrado no Simih não garante participação automática: é necessário realizar a inscrição específica para cada empreendimento anunciado.

Processo é por seleção, não por sorteio