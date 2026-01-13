A Prefeitura de Jundiaí amplia, em 2026, o programa “Quem Ama, Cuida” e lança a frente “Quem Ama, Cuida – Minha Escola”, voltada às unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa é realizada de forma integrada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e pela Secretaria Municipal de Educação (SME), com o objetivo de garantir ambientes escolares mais seguros, organizados e plenamente funcionais para o retorno dos alunos.

O programa atua em frentes prioritárias de saneamento e saúde, zeladoria, paisagismo e manutenção predial. Entre as ações, estão a higienização de reservatórios de água, troca de elementos filtrantes, limpeza de calhas e caixas de passagem, serviços de asseio, roçada e poda de árvores, além de intervenções elétricas, troca de lâmpadas, revisão de telhados e pintura.

LEIA MAIS: