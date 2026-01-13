A Prefeitura de Jundiaí amplia, em 2026, o programa “Quem Ama, Cuida” e lança a frente “Quem Ama, Cuida – Minha Escola”, voltada às unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa é realizada de forma integrada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e pela Secretaria Municipal de Educação (SME), com o objetivo de garantir ambientes escolares mais seguros, organizados e plenamente funcionais para o retorno dos alunos.
O programa atua em frentes prioritárias de saneamento e saúde, zeladoria, paisagismo e manutenção predial. Entre as ações, estão a higienização de reservatórios de água, troca de elementos filtrantes, limpeza de calhas e caixas de passagem, serviços de asseio, roçada e poda de árvores, além de intervenções elétricas, troca de lâmpadas, revisão de telhados e pintura.
“O cuidado com os espaços escolares é fundamental para o processo de aprendizagem. O programa ‘Quem Ama Cuida – Minha Escola’ reforça nosso compromisso em oferecer ambientes seguros, acolhedores e adequados para alunos e profissionais da Educação”, destaca a secretária municipal de Educação, Priscila Costa.
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a ampliação do programa fortalece a importância do cuidado com as escolas. “O ‘Quem Ama, Cuida’ é um sucesso, porque leva melhorias reais aos espaços públicos e fortalece o senso de pertencimento. Ao chegar às escolas, o programa valoriza um patrimônio essencial da cidade e contribui diretamente para o desenvolvimento das crianças e jovens”, afirma.
Além das intervenções físicas, o “Quem Ama, Cuida – Minha Escola” também promove parcerias entre a administração pública, a gestão escolar e a comunidade, incentivando o cuidado com o patrimônio público e fortalecendo a integração social.