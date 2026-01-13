A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças (SMF), iniciou no dia 8 de janeiro a distribuição dos carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 para os contribuintes que optaram pelo IPTU Digital. Os documentos estão sendo enviados para o e-mail cadastrado no sistema municipal.

Os carnês físicos começarão a ser entregues pelos Correios a partir do dia 20 de janeiro. O vencimento da primeira parcela ocorre somente em 27 de fevereiro, em ambos os formatos, garantindo tempo hábil para o planejamento financeiro das famílias.

LEIA MAIS:

Prazos de pagamento e descontos