A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças (SMF), iniciou no dia 8 de janeiro a distribuição dos carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 para os contribuintes que optaram pelo IPTU Digital. Os documentos estão sendo enviados para o e-mail cadastrado no sistema municipal.
Os carnês físicos começarão a ser entregues pelos Correios a partir do dia 20 de janeiro. O vencimento da primeira parcela ocorre somente em 27 de fevereiro, em ambos os formatos, garantindo tempo hábil para o planejamento financeiro das famílias.
LEIA MAIS:
- Prefeitura de Jundiaí aprimora PPIPA com descontos ampliados
- Cartão da Gente: desconto no estacionamento da Festa da Uva
Prazos de pagamento e descontos
1- Em parcela única, com três opções de desconto, nos seguintes vencimentos:
- Pagamento à vista até 27 de fevereiro: 5% de desconto
- Pagamento à vista até 27 de março: 4% de desconto
- Pagamento em parcela única até 27 de abril: 3% de desconto
2 – De forma parcelada sem desconto, em até 10 vezes a depender do valor do imposto. O vencimento da primeira parcela é em 27 de fevereiro de 2026.
Importância do IPTU para o município
Para 2026, o IPTU representa 5,79% do orçamento total do município e 6,62% das receitas correntes, sendo uma fonte essencial para a manutenção e ampliação dos serviços públicos e investimentos em infraestrutura urbana.
De acordo com o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, Jundiaí conta atualmente com 192.813 imóveis cadastrados no IPTU. A arrecadação estimada para 2026, prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), é de R$ 268,3 milhões.
Em 2025, a previsão de arrecadação foi de R$ 257,8 milhões, sendo arrecadados até novembro R$ 227,1 milhões, o que corresponde a 88,11% do valor previsto. “O pagamento do IPTU é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Do total arrecadado, 25% são destinados à Educação e 15% à Saúde, áreas essenciais para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores”, destacou Lusvarghi.
O munícipe pode acompanhar a arrecadação e a aplicação dos recursos municipais por meio do Portal da Transparência. Todas as informações detalhadas sobre o IPTU 2026 também estão disponíveis no Informativo do imposto.
Caso o contribuinte não receba o carnê, é possível emitir a 2ª via do IPTU 2026 (disponível a partir de 14/01/2026) diretamente no site da Prefeitura, na seção Serviços ao Cidadão, acessando:
Segunda Via da Parcela do IPTU | Serviços Online.
IPTU Digital
Quem ainda não aderiu ao IPTU Digital pode realizar o cadastro no site da Prefeitura até 10 de dezembro de 2026 e passar a receber o carnê por e-mail a partir de 2027. Atualmente, 32.886 contribuintes já estão cadastrados para o recebimento digital do IPTU 2026.
A iniciativa está alinhada aos conceitos de Cidade Inteligente e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, contribuindo para a redução do uso de papel, mais agilidade na entrega das informações e maior sustentabilidade ambiental.