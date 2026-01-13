A Prefeitura de Jundiaí intensifica, até o próximo sábado (17), os serviços de zeladoria em bairros da Região Oeste da cidade. As equipes estarão concentradas em 16 locais da região do Medeiros.
Durante o período, os profissionais de diversos departamentos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuarão de forma integrada, promovendo uma série de melhorias nos espaços públicos.
LEIA MAIS:
De acordo com Jeferson Coimbra, secretário da Smisp, o mutirão reforça o compromisso da prefeitura com a manutenção preventiva e a qualidade dos espaços urbanos. “O ‘Quem Ama, Cuida’ é um grande mutirão de zeladoria que leva melhorias diretas aos bairros. As equipes percorrem a cidade de forma organizada, garantindo mais eficiência e atendimento às necessidades da população”, destacou.
As equipes que atuam no mutirão seguem um cronograma no sentido horário, definido pelos técnicos da secretaria. Paralelamente, outras frentes da Smisp continuam atendendo as demais solicitações.