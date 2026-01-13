15 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ATENDIMENTO

Região do Medeiros recebe mutirão de zeladoria até sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
‘Quem Ama, Cuida’ estará em bairros da Região Oeste
‘Quem Ama, Cuida’ estará em bairros da Região Oeste

A Prefeitura de Jundiaí intensifica, até o próximo sábado (17), os serviços de zeladoria em bairros da Região Oeste da cidade. As equipes estarão concentradas em 16 locais da região do Medeiros.

Durante o período, os profissionais de diversos departamentos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuarão de forma integrada, promovendo uma série de melhorias nos espaços públicos.

LEIA MAIS:

De acordo com Jeferson Coimbra, secretário da Smisp, o mutirão reforça o compromisso da prefeitura com a manutenção preventiva e a qualidade dos espaços urbanos. “O ‘Quem Ama, Cuida’ é um grande mutirão de zeladoria que leva melhorias diretas aos bairros. As equipes percorrem a cidade de forma organizada, garantindo mais eficiência e atendimento às necessidades da população”, destacou.

As equipes que atuam no mutirão seguem um cronograma no sentido horário, definido pelos técnicos da secretaria. Paralelamente, outras frentes da Smisp continuam atendendo as demais solicitações.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários