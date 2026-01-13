A Prefeitura de Jundiaí intensifica, até o próximo sábado (17), os serviços de zeladoria em bairros da Região Oeste da cidade. As equipes estarão concentradas em 16 locais da região do Medeiros.

Durante o período, os profissionais de diversos departamentos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuarão de forma integrada, promovendo uma série de melhorias nos espaços públicos.

