Em pleno período de chuvas, o alerta quanto à eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypit segue nos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). E não é para menos já que em 2025 foram contabilizados 9.570 casos de dengue, segundo dados das administrações municipais. Em Jundiaí foram confirmados 7.729 casos ano passado.
Um estudo do InfoDengue–Mosqlimate Dengue Challenge, em parceria com a Fiocruz e a Fundação Getulio Vargas, e divulgado pela Folha de São Paulo, estima que o Brasil poderá chegar a 1,8 milhão de casos prováveis de dengue em 2026. Desse total, cerca de 54% são esperados no estado de São Paulo.
Segundo a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão ligado à Prefeitura de Jundiaí, ações permanentes de prevenção e controle da dengue seguem em todo município. O trabalho é focado principalmente na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, com atuação contínua em todos os bairros e realização de campanhas educativas que reforçam a importância da participação da comunidade no combate ao mosquito.
"A prevenção da dengue passa, principalmente, pelo controle dos criadouros do mosquito e eliminar esses focos o mais rapidamente possível, evitando que o Aedes aegypti se prolifere e reduzindo o risco de transmissão da doença. Orientamos que cada munícipe dedique pelo menos cinco minutos por semana para olhar e cuidar do próprio imóvel", frisa o veterinário da Visam, Felipe Vita Pedrosa.
A Secretaria de Promoção de Saúde ressalta que pessoas de todas as idades com febre, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, manchas na pele, dor nos olhos, fraqueza e vômito, devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de seu bairro. O atendimento é de segunda a sexta-feira. Já as pessoas com sinais de alerta para gravidade, tais como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, náuseas e alteração de consciência, devem buscar os Pronto Atendimentos (PAs).
Região
Já Várzea Paulista contabilizou 1.330 casos, sendo 1.290 autóctones e 40 importados. O Controle de Vetores, em conjunto com agentes de saúde, tem atuado na prevenção, com ações de orientação nas casas, vistorias e fiscalização em pontos estratégicos, como ferros-velhos, pontos de reciclagem, empresas de caçambas, pátios de veículos, entre outros estabelecimentos que podem acumular água. Outra medida é a aplicação de inseticida em locais específicos, para o controle dos mosquitos em fase adulta, a partir da análise dos locais com maior transmissão.
Jarinu registrou 511 casos de dengue em 2025. No município, a Prefeitura realiza ações preventivas ao longo do ano, com distribuição de materiais educativos e mutirões mensais. As equipes fazem visitas casa a casa para orientar a população e eliminar focos do mosquito, além de utilizar caminhão de apoio para recolher inservíveis e materiais que possam se tornar criadouros.
Procuradas pelo Jornal de Jundiaí, as prefeituras de Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva e Cabreúva não retornaram até o fechamento desta edição.