Em pleno período de chuvas, o alerta quanto à eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypit segue nos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). E não é para menos já que em 2025 foram contabilizados 9.570 casos de dengue, segundo dados das administrações municipais. Em Jundiaí foram confirmados 7.729 casos ano passado.

Um estudo do InfoDengue–Mosqlimate Dengue Challenge, em parceria com a Fiocruz e a Fundação Getulio Vargas, e divulgado pela Folha de São Paulo, estima que o Brasil poderá chegar a 1,8 milhão de casos prováveis de dengue em 2026. Desse total, cerca de 54% são esperados no estado de São Paulo.

Segundo a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão ligado à Prefeitura de Jundiaí, ações permanentes de prevenção e controle da dengue seguem em todo município. O trabalho é focado principalmente na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, com atuação contínua em todos os bairros e realização de campanhas educativas que reforçam a importância da participação da comunidade no combate ao mosquito.