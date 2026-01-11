A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, é parceira do programa Start – Primeiras Vendas, iniciativa de pré-aceleração voltada a startups que desejam estruturar seus processos comerciais e conquistar suas primeiras vendas. A ação integra o eixo Inova+, do programa Desenvolve+, que reúne políticas públicas e iniciativas estratégicas para impulsionar a inovação, o empreendedorismo e a economia do município.
As inscrições para o segundo ciclo do programa seguem abertas até 18 de janeiro e são destinadas a startups digitais ou deeptechs que já passaram pela fase de validação do produto (MVP) e buscam avançar na geração de receita. Totalmente gratuito, o Start – Primeiras Vendas é realizado de forma online, com duração de dois a cinco meses, oferecendo 20 horas de conteúdo especializado e 16 horas de mentorias coletivas, com foco em práticas de vendas, estratégias comerciais e superação de desafios de crescimento.
O programa faz parte da agenda do Sebrae for Startups e, somente em 2024, contabilizou mais de 6 mil startups atendidas, cerca de 2 mil mentorias realizadas e impacto em 300 municípios, reforçando sua relevância no cenário nacional de inovação.
Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Silvia Della Matrice, o programa é uma excelente oportunidade de desenvolver ainda mais o ecossistema ‘startapeiro’ da região. “O Start – Primeiras Vendas foi estruturado para apoiar startups que já deram os primeiros passos e agora enfrentam o desafio de transformar validação em faturamento. Ao longo do programa, trabalhamos de forma prática para fortalecer processos comerciais, orientar estratégias de vendas e preparar essas startups para crescer de maneira mais estruturada e sustentável. Os resultados alcançados mostram a força dessa metodologia e o impacto que ela pode gerar na nossa região, principalmente, que é muito expressiva no que diz respeito a startups”, comenta.
Para o diretor de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, Tiago Antunes, a parceria está alinhada às diretrizes do eixo Inova+, que tem como objetivo fortalecer os atores do ecossistema local de inovação. “Os programas Inova+ e Start – Primeiras Vendas se complementam ao apoiar startups no desenvolvimento de competências gerenciais e comerciais voltadas à geração de receita. Essa iniciativa cria oportunidades reais de crescimento, aproxima empreendedores do mercado e contribui diretamente para dinamizar a economia local e consolidar o ecossistema de inovação em Jundiaí”, destaca.
Para participar, é necessário que a startup tenha CNPJ, esteja localizada no Estado de São Paulo, possua um produto já validado e pronto para vendas, além de contar com ao menos um sócio atuando em tempo integral no negócio.