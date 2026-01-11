A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, é parceira do programa Start – Primeiras Vendas, iniciativa de pré-aceleração voltada a startups que desejam estruturar seus processos comerciais e conquistar suas primeiras vendas. A ação integra o eixo Inova+, do programa Desenvolve+, que reúne políticas públicas e iniciativas estratégicas para impulsionar a inovação, o empreendedorismo e a economia do município.

As inscrições para o segundo ciclo do programa seguem abertas até 18 de janeiro e são destinadas a startups digitais ou deeptechs que já passaram pela fase de validação do produto (MVP) e buscam avançar na geração de receita. Totalmente gratuito, o Start – Primeiras Vendas é realizado de forma online, com duração de dois a cinco meses, oferecendo 20 horas de conteúdo especializado e 16 horas de mentorias coletivas, com foco em práticas de vendas, estratégias comerciais e superação de desafios de crescimento.

O programa faz parte da agenda do Sebrae for Startups e, somente em 2024, contabilizou mais de 6 mil startups atendidas, cerca de 2 mil mentorias realizadas e impacto em 300 municípios, reforçando sua relevância no cenário nacional de inovação.