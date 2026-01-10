10 de janeiro de 2026
ROUBO DE CARGA

DIG prende suspeito de liderar organização criminosa

Tempo de leitura: 1 min
Crime ocorreu no dia 3 de dezembro e chefe da quadrilha foi preso hoje
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu, neste sábado (10), um homem apontado como líder de uma organização criminosa especializada em roubo de cargas. A prisão foi realizada por meio de mandado de prisão temporária, relacionado a um assalto ocorrido em 3 de dezembro de 2025.

Segundo a polícia, o crime teve como alvo uma empresa do setor de bicicletas elétricas. Na ocasião, o suspeito e outros sete envolvidos, armados, subtraíram mais de 120 unidades, causando prejuízo estimado em mais de R$ 300 mil. Outros dois suspeitos já haviam sido presos anteriormente.

As investigações apontam que o detido seria o líder do grupo criminoso. Parte da carga roubada já foi localizada e devolvida à empresa vítima. As diligências prosseguem com o objetivo de identificar e prender os demais integrantes da quadrilha.

A DIG reforça que segue intensificando ações de combate a roubos e organizações criminosas na região.

