O autor Manoel Carlos, um dos nomes mais marcantes da teledramaturgia brasileira, morreu neste sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família, que não divulgou a causa da morte.

Manoel Carlos estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde tratava a Doença de Parkinson. Nos últimos meses, o avanço do quadro clínico comprometeu funções motoras e cognitivas.

Conhecido como Maneco, o autor iniciou sua trajetória na TV Globo em 1972, como diretor-geral do programa “Fantástico”. Antes disso, passou por diferentes emissoras, atuando como autor, produtor e também ator. Sua carreira artística começou nos palcos, aos 17 anos.