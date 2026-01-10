10 de janeiro de 2026
O autor Manoel Carlos, um dos nomes mais marcantes da teledramaturgia brasileira, morreu neste sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família, que não divulgou a causa da morte.

Manoel Carlos estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde tratava a Doença de Parkinson. Nos últimos meses, o avanço do quadro clínico comprometeu funções motoras e cognitivas.

Conhecido como Maneco, o autor iniciou sua trajetória na TV Globo em 1972, como diretor-geral do programa “Fantástico”. Antes disso, passou por diferentes emissoras, atuando como autor, produtor e também ator. Sua carreira artística começou nos palcos, aos 17 anos.

Suas novelas ficaram marcadas pelo retrato do cotidiano urbano e pelo Rio de Janeiro como cenário central — frequentemente tratado como personagem —, além da abordagem de conflitos familiares. Outro elemento característico de sua obra foram as personagens chamadas “Helena”, presentes de Baila Comigo (1981) a Em Família (2014), geralmente representadas como mães cuja dedicação aos filhos superava qualquer obstáculo.

Além de novelista, Manoel Carlos também atuou como escritor e diretor. Ele deixa duas filhas: a atriz Júlia Almeida e a roteirista Maria Carolina.

O velório será fechado, restrito à família e amigos próximos. Em nota, os familiares agradeceram as manifestações de carinho e pediram respeito e privacidade neste momento.

