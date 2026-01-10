O estado de São Paulo criou 342 mil vagas de emprego nos 12 meses de 2025, o índice representa um aumento de 2,4% comparado ao ano anterior. De todos os municípios do Estado, Jundiaí terminou o ano na 14ª colocação de cidades que mais geraram emprego no período, com 3.967 oportunidades.
Além de Jundiaí, outras cidades da região que aparecem no ranking estadual são Louveira, na 40ª posição, com 1.327 empregos criados, e Cabreúva, em 42º, com 1.286. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Veja as 50 cidades campeãs no acumulado de 12 meses:
São Paulo: 107.530
Osasco: 26.964
Guarulhos: 14.113
Barueri: 8.949
Santos: 7.106
São José dos Campos: 6.871
Sorocaba: 6.221
Santo André: 5.684
São Bernardo do Campo: 4.898
Campinas: 4.861
Bauru: 4.542
Taubaté: 4.242
Ribeirão Preto: 4.116
Jundiaí: 3.967
Sumaré: 3.962
Matão: 3.815
Cajamar: 3.036
Tatuí: 3.010
Mauá: 2.938
São José do Rio Preto: 2.599
Atibaia: 2.597
São Caetano do Sul: 2.583
Presidente Prudente: 2.449
Mogi das Cruzes: 2.264
Cotia: 1.985
São Carlos: 1.953
Jacareí: 1.948
Diadema: 1.889
Mogi Guaçu: 1.889
Birigui: 1.813
Botucatu: 1.774
Monte Mor: 1.729
Monte Azul Paulista: 1.691
Franco da Rocha: 1.673
Bebedouro: 1.622
Itaquaquecetuba: 1.607
Marília: 1.588
Araraquara: 1.570
Piracicaba: 1.485
Araçatuba: 1.450
Louveira: 1.327
Embu das Artes: 1.301
Cabreúva: 1.286
Franca: 1.268
Limeira: 1.236
São Roque: 1.162
Carapicuíba: 1.136
Cubatão: 1.095
Guaratinguetá: 1.092
Lençóis Paulista: 992
No ranking de vagas geradas apenas no mês de novembro, a única cidade da região que aparece é Itupeva, em 49ª lugar, com 137 oportunidades. Já no acumulado dos 11 primeiros meses do ano, Jundiaí aparece em 13º, com 6.091 empregos.