O estado de São Paulo criou 342 mil vagas de emprego nos 12 meses de 2025, o índice representa um aumento de 2,4% comparado ao ano anterior. De todos os municípios do Estado, Jundiaí terminou o ano na 14ª colocação de cidades que mais geraram emprego no período, com 3.967 oportunidades.

Além de Jundiaí, outras cidades da região que aparecem no ranking estadual são Louveira, na 40ª posição, com 1.327 empregos criados, e Cabreúva, em 42º, com 1.286. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Veja as 50 cidades campeãs no acumulado de 12 meses:

