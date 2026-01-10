A coleta seletiva de materiais recicláveis em Jundiaí registrou um crescimento de 7,5% em 2025, na comparação com 2024, resultado direto da ação conjunta entre a Prefeitura de Jundiaí e a população.

Em 2024, foram coletadas 8.391,31 toneladas de materiais recicláveis. Já em 2025, o volume chegou a 8.995,79 toneladas, representando um aumento de mais de 600 toneladas.

Atualmente, a coleta seletiva atende 100% do município e integra o Programa Armazém da Natureza, responsável pelo recolhimento dos resíduos recicláveis e pelo encaminhamento adequado desses materiais para reaproveitamento e reciclagem.