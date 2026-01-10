A coleta seletiva de materiais recicláveis em Jundiaí registrou um crescimento de 7,5% em 2025, na comparação com 2024, resultado direto da ação conjunta entre a Prefeitura de Jundiaí e a população.
Em 2024, foram coletadas 8.391,31 toneladas de materiais recicláveis. Já em 2025, o volume chegou a 8.995,79 toneladas, representando um aumento de mais de 600 toneladas.
Atualmente, a coleta seletiva atende 100% do município e integra o Programa Armazém da Natureza, responsável pelo recolhimento dos resíduos recicláveis e pelo encaminhamento adequado desses materiais para reaproveitamento e reciclagem.
Segundo o secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, a colaboração da população é fundamental para o sucesso do programa.
“Os caminhões passam de casa em casa realizando a coleta, mas a participação da população é essencial para que possamos fazer a triagem, a limpeza e a destinação correta dos materiais, possibilitando o reaproveitamento e contribuindo para a preservação do meio ambiente”, destacou.
Como colaborar
O chamado lixo seco é composto por materiais recicláveis, como papel, papelão, vidro, plástico e metal. Esses itens devem ser separados do lixo orgânico e disponibilizados para os caminhões da coleta seletiva.
De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), José Maria Júnior, pequenas atitudes no dia a dia fazem grande diferença.
“Quando a população separa corretamente os resíduos, contribui diretamente para a redução do volume de lixo enviado aos aterros, fortalece a cadeia da reciclagem e gera benefícios ambientais e sociais para toda a cidade”, explicou.
Coleta de recicláveis
A coleta de recicláveis é realizada em dias específicos da semana. Para consultar o dia e horário acesse o link ao lado: [coleta de recicláveis]