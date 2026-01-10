O batuque já ecoa no imaginário dos foliões e a ansiedade só cresce em Jundiaí. A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) informou que a lista dos blocos de rua credenciados e selecionados para o Carnaval 2026 será divulgada em breve na Imprensa Oficial, junto com datas e horários das apresentações. Porém, enquanto o anúncio oficial não sai, o clima é de expectativa, ensaios e muito planejamento para quem faz e para quem vive o carnaval de rua. O prazo para inscrição dos blocos já foi encerrado.

Ao todo, serão 17 vagas distribuídas entre os dias 7 e 17 de fevereiro, com apresentações que poderão acontecer em palco fixo na Cidade Administrativa e desfiles em vias públicas mediante autorização prévia. Neste ano, também haverá a categoria de desfiles para os públicos infantojuvenil e inclusivo.

Entre os blocos mais aguardados está o Afro Kekerê, que em 2026 completa 11 anos de história e promete novamente arrastar uma multidão pela Avenida União dos Ferroviários. A expectativa da organização é reunir ao menos 30 mil pessoas. Idealizador, fundador e diretor artístico do bloco, Vanderlei Vitorino, o BA, explica que o tema deste ano carrega mensagem forte e sensível: “Da Rua ao Coração: Um Canto de Fé e de Liberdade”.