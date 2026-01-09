A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 está prestes a começar, e, além de ser um espaço de encontro, celebração e valorização das raízes agrícolas e culturais da cidade, o evento também é marcado pela solidariedade com a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade (Funss).

“É uma oportunidade de transformar a participação de cada visitante em um ato de cuidado e apoio a quem mais precisa, mostrando que, além de vivenciar um grande evento, também é possível fazer o bem”, afirma a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.

Este ano, a expectativa é superar as 5,3 toneladas de alimentos arrecadados na festa em 2025, para ajudar ainda mais famílias em situação de vulnerabilidade da cidade, por meio de cestas básicas e kits. Por isso, é tão importante que as doações sejam feitas de forma consciente, com itens que estejam próprios para o consumo e dentro do prazo de validade.