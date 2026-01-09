09 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RUAS DO ENTORNO

Obras de manutenção nas calçadas do cemitério são finalizadas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Prefeitura conclui manutenção da calçada do Cemitério Nossa Senhora do Desterro
Prefeitura conclui manutenção da calçada do Cemitério Nossa Senhora do Desterro

A Prefeitura de Jundiaí concluiu a manutenção completa das calçadas no entorno do Cemitério Nossa Senhora do Desterro, na Vila Municipal. A ação integra o Programa de Estudos e Manutenções de Calçadas de Prédios e Áreas Públicas da cidade, que tem como objetivo garantir mais segurança, acessibilidade e conforto aos pedestres.

Os serviços foram realizados pelas equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), nas calçadas das ruas Henrique Andrés, Mem de Sá, Henrique Olaf, Frei Henrique de Coimbra, Bartolomeu Dias, Duarte da Costa, Rangel Pestana, além da avenida Antônio Segre.

Para quem utiliza o local com frequência, as melhorias fazem toda a diferença. “A calçada ficou bem melhor agora. Antes havia buracos. Hoje está muito mais fácil de circular. Ficou mais seguro e confortável para todo mundo”, relatou o exportador Adam Hijazi.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários