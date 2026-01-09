A Prefeitura de Jundiaí concluiu a manutenção completa das calçadas no entorno do Cemitério Nossa Senhora do Desterro, na Vila Municipal. A ação integra o Programa de Estudos e Manutenções de Calçadas de Prédios e Áreas Públicas da cidade, que tem como objetivo garantir mais segurança, acessibilidade e conforto aos pedestres.

Os serviços foram realizados pelas equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), nas calçadas das ruas Henrique Andrés, Mem de Sá, Henrique Olaf, Frei Henrique de Coimbra, Bartolomeu Dias, Duarte da Costa, Rangel Pestana, além da avenida Antônio Segre.

Para quem utiliza o local com frequência, as melhorias fazem toda a diferença. “A calçada ficou bem melhor agora. Antes havia buracos. Hoje está muito mais fácil de circular. Ficou mais seguro e confortável para todo mundo”, relatou o exportador Adam Hijazi.