Com o tema “Paixão a cada safra!”, vem aí a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026, festa que valoriza a identidade cultural, a produção agrícola local e movimenta de forma expressiva a economia do município, impulsionando setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

Realizada no Parque da Uva, a edição de 2026 ocorre nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro, com programação distribuída entre sextas-feiras, sábados e domingos. Às sextas, o público poderá visitar a festa das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.

A força do evento é refletida nos números. Em 2025, a Festa da Uva recebeu mais de 314 mil visitantes, cerca de 30% a mais em comparação com a edição de 2024. Para 2026, o crescimento se mantém em diferentes frentes: o número de entidades sociassistenciais participantes passou de 41 para 66, um aumento de aproximadamente 61%; os restaurantes dos bairros e comunidades cresceram de 15 para 17, representando alta de 13%; o total de expositores subiu de 346 para 377, um crescimento de quase 9% em relação à edição anterior; além da ampliação no número de empresas patrocinadoras, o que reforça a confiança do setor privado na relevância e no impacto econômico do evento.