Com o tema “Paixão a cada safra!”, vem aí a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026, festa que valoriza a identidade cultural, a produção agrícola local e movimenta de forma expressiva a economia do município, impulsionando setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.
Realizada no Parque da Uva, a edição de 2026 ocorre nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro, com programação distribuída entre sextas-feiras, sábados e domingos. Às sextas, o público poderá visitar a festa das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
A força do evento é refletida nos números. Em 2025, a Festa da Uva recebeu mais de 314 mil visitantes, cerca de 30% a mais em comparação com a edição de 2024. Para 2026, o crescimento se mantém em diferentes frentes: o número de entidades sociassistenciais participantes passou de 41 para 66, um aumento de aproximadamente 61%; os restaurantes dos bairros e comunidades cresceram de 15 para 17, representando alta de 13%; o total de expositores subiu de 346 para 377, um crescimento de quase 9% em relação à edição anterior; além da ampliação no número de empresas patrocinadoras, o que reforça a confiança do setor privado na relevância e no impacto econômico do evento.
Novidades da edição 2026
Entre as principais novidades deste ano estão a participação dos permissionários das feiras livres municipais, a criação de um Espaço Geek, um Espaço Discoteca, o espetáculo especial com drones na Arena Terra da Uva e a implantação da Vila da Família, ampliando as opções de lazer para todas as idades.
Estrutura e espaços do Parque da Uva
O evento contará com uma estrutura ampla e diversificada. Na Marquise, entrada principal pela Avenida Jundiaí, s/n, o público terá acesso ao Pavilhão Principal, que reúne a Vila Jundiahy, com a exposição das uvas e frutas premiadas; a Vila Italiana, que retrata a casa dos colonos; a Vila do Vinho, com 12 adegas e vinícolas; além do Palco Interno Uva Niagara Rosada de Jundiahy e do Espaço Niagara Rosada de Jundiahy, com 12 bairros responsáveis pelas vendas de frutas.
O Espaço Jundiaí Feito à Mão contará com a participação de 48 artesãos do programa municipal, distribuídos em três corredores no entorno do pavilhão principal.
Outros ambientes integram a programação, como o Espaço Rota Afro, Espaço Fundo Social e Espaço Brinde Jundiaí, reforçando a diversidade cultural e social do evento.
Palcos e atrações
A Festa da Uva 2026 contará com diversos palcos espalhados pelo Parque, entre eles:
- Palco Interno Uva Niagara Rosada de Jundiahy (Pavilhão Principal)
- Coreto do Rock Uva Niagara Branca
- Arena Terra da Uva (Palco Externo)
- Coreto Brasilidades
- Palco do Samba (Uva Bordô)
- Espaço Discoteca
Lei Rouanet fortalece a cultura e amplia investimentos ao longo do ano
A Festa da Uva 2026 conta com captação de recursos por meio da Lei Rouanet. O projeto está vinculado ao mecanismo de incentivo à cultura e prevê a utilização de aproximadamente R$ 970 mil, destinados especificamente ao pagamento dos artistas e bandas que se apresentam durante o evento.
A utilização da Lei Rouanet permite que os custos artísticos da Festa da Uva não sejam arcados com recursos próprios da Secretaria de Cultura, possibilitando que o orçamento municipal seja direcionado para a ampliação das ações culturais nos bairros, de forma descentralizada, ao longo de todo o ano. A medida fortalece a política cultural do município, amplia o acesso da população à cultura e garante mais oportunidades para artistas locais e regionais além do período da festa.
Programação
Entre as atrações fixas, aos sábados e domingos, destacam-se o Cortejo da Uva (às 10h30 e 17h30), a tradicional Pisa da Uva (às 14h30) e o Brinde ao Pôr do Sol (às 18h30). Aos domingos, o público também poderá acompanhar o Leilão das Frutas Premiadas, às 16h30, um dos momentos mais simbólicos da festa.
Mais novidades
Jundiaí avança na modernização dos serviços públicos com o pré-lançamento do Cartão da Gente, uma nova plataforma digital que amplia o acesso aos serviços municipais. Nesta primeira etapa, o Cartão da Gente garante 20% de desconto no estacionamento da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, benefício exclusivo para moradores de Jundiaí quefizerem o download do aplicativo da prefeitura e se cadastrarem no Cartão da Gente.