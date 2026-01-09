Atrás de Campinas por pouco, Jundiaí é o segundo município cortado pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes que mais recebe repasses de impostos da Concessionária Motiva Autoban. No ano de 2025, Jundiaí recebeu R$ 31,39 milhões do total de R$ 199 milhões repassados a 18 municípios referentes ao repasse do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O valor total representa 5% dos totais correspondentes à realização de obras, serviços e arrecadação nos pedágios.

Os repasses foram feitos para as cidades de Americana, Caieiras, Cajamar, Campinas, Cordeirópolis, Franco da Rocha, Hortolândia, Itupeva, Jundiaí, Limeira, Louveira, Nova Odessa, Osasco, Santa Bárbara D’Oeste, São Paulo, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Desde o ano 2000, quando começaram os repasses, já foram destinados mais de R$ 4 bilhões a esses municípios, servindo como um valioso incremento de caixa à administração pública.

O setor que será empregado esse valor pelas cidades é decidido pelas próprias prefeituras e poderá ser investido nos setores como saúde, mobilidade urbana, educação, pois não há obrigatoriedade de aplicação em uma área específica.