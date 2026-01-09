O jundiaiense Jonas Lumazini, de 28 anos, é ator, performer, arte educador e, agora, também escritor. Com alguns trabalhos no teatro, ficou em cartaz no Teatro Polytheama com o espetáculo Pequeno Principe em 2016, antes de ir para a capital. Em São Paulo continuou investindo na sua formação artística estudando em uma das escolas mais tradicionais da metrópole, a Escola Superior de Artes Célia Helena. Mais recentemente, porém, resolveu criar uma obra literária: Pouco Antes de Desaparecermos (Editacuja, 2025), livro que fala sobre Alzheimer. E pouco tempo após o lançamento, a história já alcança uma nova tiragem gráfica.
Depois de alguns projetos ainda no teatro, o ator começou a desenvolver um gosto pela escrita e, no final do ano passado, lançou o romance de estreia. No livro, são cruzadas memórias de uma mãe e de um filho a partir das suas lembranças. Diálogos, rubricas, polifonias e até lacunas preenchem os espaços de um delicado quebra-cabeças diante do Alzheirmer precoce de Ana, da infância e da juventude de Beto. Com uma voz inaugural e cheia de sentimento, Jonas Lumazini joga com uma linguagem dupla, que ecoa também na forma que se escreve e se inscreve: na prosa e na poesia, no reflexo gráfico de passados e presentes fugidios, testemunhos que não queremos que desapareçam.
Com lançamento que deve acontecer no Rio de Janeiro no final de fevereiro, a segunda tiragem chega para consagrar uma caminhada que, apesar de recente, já revela a promessa de ser longa. O livro já está disponível para compras nas maiores plataformas de e-comercee também no site da editora.