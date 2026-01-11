O número de meninas com até 14 anos que se tornam mães tem crescido ano a ano na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), de acordo com dados obtidos com exclusividade pelo Jornal de Jundiaí, via Lei de Acesso à Informação. Se em 2020 a região teve 13 casos do tipo, o número saltou para 16 em 2021, 19 em 2022 e também 19 em 2023, 21 em 2024 e, em 2025, de janeiro a setembro, já eram somados 18 casos. Os números são extraídos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Algumas dessas meninas inclusive estão em união conjugal. Em 2025, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou dados sobre nupcialidade do Censo 2022. Na época, 14 pessoas do sexo masculino e 13 do sexo feminino com idades entre 10 e 14 anos viviam em união somente em Jundiaí. Na região, este número sobe para 84, sendo 39 homens e 45 mulheres, mas os dados podem ser imprecisos, visto que o Censo é respondido pela própria população. Os registros da região consideram Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jundiaí e Louveira. Cabreúva, Jarinu e Várzea Paulista não têm registros de menores de 14 anos vivendo em união, segundo o Censo.

Ainda de acordo com dados obtidos pelo JJ, no período de janeiro de 2020 a setembro de 2025, das 106 gravidezes de meninas de até 14 anos registradas na região, nenhum procedimento de aborto legal foi feito. No Brasil, o aborto é permitido em apenas três casos: gravidez por estupro, risco de vida para a gestante e anencefalia fetal. De acordo com o Código Penal, a relação sexual com pessoa menor de 14 anos configura estupro de vulnerável.