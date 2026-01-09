A Fens é organizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, dentro do eixo +Negócios. O evento funciona como uma vitrine estratégica para empreendedores locais, promovendo visibilidade, geração de negócios e o fortalecimento da economia da cidade.

A Prefeitura de Jundiaí publicou, nesta sexta-feira (9), na Imprensa Oficial do Município, o edital de chamamento público para o preenchimento de vagas remanescentes da 8ª Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens), um dos maiores eventos de fomento ao comércio local da cidade. Para interessados, é necessário acessar o formulário neste link .

Nesta etapa, estão disponíveis 72 vagas para comércio, 13 para serviços, 3 para instituições e 10 vagas para produtor local, além de vagas específicas para food trucks, distribuídas entre o primeiro e o segundo fim de semana do evento, conforme modalidades previstas em edital.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a Fens representa uma oportunidade de crescimento para os empreendedores. “O evento foi pensado para fortalecer quem empreende em Jundiaí. É um espaço de visibilidade, conexão e geração de negócios, que permite ao empreendedor apresentar seu trabalho, ampliar sua rede de contatos e alcançar novos públicos”, destacou.

A 8ª edição da Fens será realizada nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Além dos estandes de negócios, o evento contará com atrações musicais e artísticas, praça de alimentação, espaço kids e uma programação diversificada voltada para toda a família. Durante os dias de realização, a feira funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, reunindo centenas de expositores e milhares de visitantes.