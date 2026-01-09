A Defesa Civil de Jundiaí registrou um crescimento de 278% no número de atendimentos ao longo de 2025, em comparação com o ano anterior. Ao todo, foram 759 ocorrências atendidas, contra 273 em 2024.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, os números refletem diretamente o fortalecimento da estrutura e a eficiência das ações desenvolvidas pela Defesa Civil no atendimento à população. “Esses números representam a capacidade que a Defesa Civil da nossa cidade tem de responder às demandas da população. Mais eficiência, rapidez e pronta resposta às ocorrências fazem toda a diferença para garantir a segurança dos munícipes”, destacou.
LEIA MAIS:
- Temporal derruba árvores e deixa família desalojada em Jundiaí
- Força-tarefa avalia estragos da chuva na cidade
Aumento do efetivo e ampliação do atendimento
Entre os principais fatores que contribuíram para esse crescimento está o aumento de 100% no efetivo, que passou de 8 para 16 agentes em 2025, além da alteração na jornada de trabalho, que passou a operar em escala 12×36, com equipes atuando de segunda a segunda, garantindo maior cobertura e agilidade no atendimento.
Outro aspecto relevante é a credibilidade conquistada junto à população. “O cidadão liga para o 199 porque confia na pronta resposta dos agentes da Defesa Civil diante das ocorrências”, explicou Coronel João Osório Gimenez, coordenador do órgão.
Os atendimentos realizados pela Defesa Civil de Jundiaí envolvem: ocorrências relacionadas às chuvas; situações decorrentes do período de estiagem; e apoio ao Corpo de Bombeiros em ações conjuntas.
Histórico de atendimentos
2021 – 236 atendimentos
2022 – 325 atendimentos
2023 – 330 atendimentos
2024 – 273 atendimentos
2025 – 759 atendimentos
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.