A Defesa Civil de Jundiaí registrou um crescimento de 278% no número de atendimentos ao longo de 2025, em comparação com o ano anterior. Ao todo, foram 759 ocorrências atendidas, contra 273 em 2024.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, os números refletem diretamente o fortalecimento da estrutura e a eficiência das ações desenvolvidas pela Defesa Civil no atendimento à população. “Esses números representam a capacidade que a Defesa Civil da nossa cidade tem de responder às demandas da população. Mais eficiência, rapidez e pronta resposta às ocorrências fazem toda a diferença para garantir a segurança dos munícipes”, destacou.

Aumento do efetivo e ampliação do atendimento