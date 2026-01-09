O Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) inicia, a partir do dia 15 de janeiro, as matrículas para o ano letivo de 2026. O atendimento será presencial, das 8h às 18h, na sede da unidade. As vagas são destinadas a jovens e adultos que desejam retomar os estudos nos níveis de Alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
De acordo com a diretora do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, Lucélia Moura, a retomada da vida escolar vai além da certificação. “A continuidade dos estudos é fundamental na vida das pessoas. Nessa perspectiva, o CMEJA promove uma formação integrada que vai além da simples conclusão escolar, desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento da autoestima e da confiança dos estudantes, incentivando-os a acreditarem em suas capacidades”, destaca.
Lucélia ressalta ainda que o CMEJA conta com suporte específico para garantir a inclusão. “Para os estudantes com dificuldades de aprendizagem, há profissionais de apoio que auxiliam no processo de alfabetização, assim como o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes com deficiência. Essas ações contribuem para uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa”, completa.
Para efetivar a matrícula, é necessário comparecer ao CMEJA com os seguintes documentos originais e cópias:
- Histórico escolar
- RG
- CPF
- Comprovante de residência
O CMEJA está localizado na rua José do Patrocínio, 200 – Complexo Argos – Jundiaí/SP.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (11) 4588-7964.