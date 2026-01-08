A Rua João Melato, na Vila Municipal, em Jundiaí, começou a ser pavimentada nesta semana. A via, que é uma travessa entre as ruas França e dos Bandeirantes, passa por melhorias para garantir mais segurança aos motoristas e moradores da região.

No local, o antigo paralelepípedo está dando lugar à massa asfáltica ao longo de aproximadamente 125 metros de extensão.

“Esta pavimentação está sendo realizada com equipes e equipamentos da própria Prefeitura e atende a uma antiga reivindicação dos moradores do bairro. Ao longo de 2026, vamos realizar o recapeamento e a pavimentação de diversas ruas e avenidas da cidade, sempre priorizando estudos e critérios técnicos”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.