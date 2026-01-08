A Rua João Melato, na Vila Municipal, em Jundiaí, começou a ser pavimentada nesta semana. A via, que é uma travessa entre as ruas França e dos Bandeirantes, passa por melhorias para garantir mais segurança aos motoristas e moradores da região.
No local, o antigo paralelepípedo está dando lugar à massa asfáltica ao longo de aproximadamente 125 metros de extensão.
“Esta pavimentação está sendo realizada com equipes e equipamentos da própria Prefeitura e atende a uma antiga reivindicação dos moradores do bairro. Ao longo de 2026, vamos realizar o recapeamento e a pavimentação de diversas ruas e avenidas da cidade, sempre priorizando estudos e critérios técnicos”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Os trabalhos estão sendo executados pela Diretoria de Infraestrutura Urbana, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). O serviço inclui a aplicação de cola no solo, colocação da massa asfáltica e a finalização com a capa asfáltica.
“Essa pavimentação é necessária por se tratar de uma rua íngreme, e o asfalto garante melhores condições de tráfego e aderência, reduzindo os riscos de acidentes. Estamos trabalhando de forma contínua para garantir mais segurança para os pedestres e motoristas”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
Segundo o secretário, os estudos técnicos levam em conta as necessidades específicas de cada via e têm como objetivo evitar o desperdício do dinheiro público. “Seguimos um cronograma técnico bem definido, o que evita o desperdício dos recursos públicos. Essa pavimentação na João Melato representa mais qualidade de vida para os moradores, além de melhorar a segurança viária”, complementou.