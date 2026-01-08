Na tarde desta quarta-feira (07), a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Habitação Social, realizou a entrega matrículas de imóveis no bairro Pracatu. A entrega foi conduzida pelo diretor do Departamento de Regularização Fundiária, Clovis Pinhata Baptista, que destacou a importância do documento para a vida dos moradores.
“Cada matrícula entregue representa dignidade, liberdade e tranquilidade para as famílias. É a garantia legal de que o imóvel é, de fato, delas, permitindo acesso a serviços, valorização do patrimônio e novas oportunidades”, afirmou.
As matrículas fazem parte do processo de regularização conhecido como desmembramento “Zico Paschoa”, cuja ocupação teve início entre as décadas de 1980 e 1990. Ao longo dos anos, por meio de vendas e doações de partes ideais da gleba original, diversas famílias se estabeleceram no local, dando origem ao núcleo urbano que agora passa por regularização oficial.
Uma das moradoras contempladas, Ana Cláudia Lopes Artoni, aguardava há 15 anos pela matrícula de sua casa. Emocionada, ela falou sobre a conquista: “É uma alegria imensa. A sensação é de conquista mesmo. Agora temos o documento em mãos, a certeza de que a casa é realmente nossa.”
Em 2025 a Prefeitura já concluiu processos de REURB-S e REURB-E que beneficiaram diretamente 739 famílias em diferentes regiões da cidade, garantindo segurança jurídica, valorização dos imóveis e acesso pleno aos serviços públicos.