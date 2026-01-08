Na tarde desta quarta-feira (07), a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Habitação Social, realizou a entrega matrículas de imóveis no bairro Pracatu. A entrega foi conduzida pelo diretor do Departamento de Regularização Fundiária, Clovis Pinhata Baptista, que destacou a importância do documento para a vida dos moradores.

“Cada matrícula entregue representa dignidade, liberdade e tranquilidade para as famílias. É a garantia legal de que o imóvel é, de fato, delas, permitindo acesso a serviços, valorização do patrimônio e novas oportunidades”, afirmou.

As matrículas fazem parte do processo de regularização conhecido como desmembramento “Zico Paschoa”, cuja ocupação teve início entre as décadas de 1980 e 1990. Ao longo dos anos, por meio de vendas e doações de partes ideais da gleba original, diversas famílias se estabeleceram no local, dando origem ao núcleo urbano que agora passa por regularização oficial.