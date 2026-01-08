O segundo ciclo do programa “Start – Primeiras Vendas”, parte da agenda do Sebrae for Startups, encerra suas inscrições no dia 18 de janeiro. Gratuito, o Start é um programa de pré-aceleração com duração de dois a cinco meses de imersão em conteúdo focado no processo de vendas, que tem como objetivo a implementação de práticas de vendas eficazes e superação de desafios comuns de crescimento. Feito de forma on-line, serão 20 horas de conteúdo e mais 16 horas de mentorias coletivas para as startups selecionadas que já tenham seu produto em processo de validação e estão buscando suas primeiras vendas.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Silvia Della Matrice, o programa é uma excelente oportunidade de desenvolver ainda mais o ecossistema de startups da região. “O Start – Primeiras Vendas foi estruturado para apoiar startups que já deram os primeiros passos e agora enfrentam o desafio de transformar validação em faturamento. Ao longo do programa, trabalhamos de forma prática para fortalecer processos comerciais, orientar estratégias de vendas e preparar essas startups para crescer de maneira mais estruturada e sustentável. Os resultados alcançados pelo Sebrae for Startups mostram a força dessa metodologia e o impacto que ela pode gerar na nossa região, principalmente, que é muito expressiva no que diz respeito a startups”, comenta.

Esse ano, o Sebrae-SP pretende trabalhar cada vez mais em conjunto com o eixo Inova+ da Prefeitura de Jundiaí, já que é um programa também focado no desenvolvimento dos atores de inovação da cidade. “Os programas Inova+ e Start – Primeiras Vendas, juntos, fortalecem ainda mais o ecossistema de inovação da cidade ao apoiar startups no desenvolvimento de competência gerenciais para geração de receita. A iniciativa cria oportunidades reais de crescimento e aproxima empreendedores e empresas do mercado. Esse movimento é essencial para dinamizar a economia local e consolidar o ecossistema de inovação em Jundiaí”, diz o Diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, Tiago Antunes.

Para participar é necessário que a pessoa interessada tenha uma startup com CNPJ e seja do Estado de São Paulo, que seu produto de qualquer setor ou segmento já tenha passado pelo processo de validação e esteja preparado para vendas e que tenha um sócio atuando em tempo integral. Mais informações sobre o programa e o link de inscrição podem ser acessados por meio do site oficial.