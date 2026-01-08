08 de janeiro de 2026
EDUCAÇÃO

Lei inclui professor infantil na carreira do magistério

Por Redação | Agência Câmara de Notícias
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Agência Câmara de Notícias
Educação infantil é voltada para crianças de até 5 anos
Educação infantil é voltada para crianças de até 5 anos

A partir de agora, os professores da educação infantil serão reconhecidos como profissionais da carreira do magistério. É o que estabelece a Lei 15.326/26, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7). Com isso, professores que atuam em creches e pré-escolas terão direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira.

Projeto da Câmara

O texto, sancionado sem vetos, teve origem no Projeto de Lei 2387/23, de autoria da deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP) e do deputado Reimont (PT-RJ), aprovado na Câmara e no Senado.

LEIA MAIS:

A lei define que são professores da educação infantil (voltada a crianças de zero a cinco anos) aqueles que exerçam docência e tenham sido aprovados em concurso público, independentemente da designação do cargo que ocupam.

O texto determina que esses profissionais devem ter formação mínima em nível médio (magistério) ou curso de nível superior.

