As inscrições para o Residencial Cravos III e IV tiveram início nesta quarta-feira (7) e já registraram 13.508 inscrições apenas no primeiro dia, sendo 528 realizadas presencialmente. O volume expressivo confirma a grande expectativa da população pelo novo empreendimento habitacional, localizado no bairro Fazenda Grande, com casas sobrepostas destinadas a famílias de baixa renda.
A iniciativa é da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As inscrições seguem até o dia 6 de fevereiro e podem ser feitas on-line, pelo site oficial da prefeitura, ou presencialmente no plantão instalado no Ginásio do Bolão.
Atendimento presencial para garantir acesso
Para atender moradores sem acesso à internet ou que enfrentem dificuldades no cadastro, a prefeitura disponibilizou plantão presencial no ginásio anexo do Bolão, no Espaço do Handebol, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento das informações.
Endereço: rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/n – Anhangabaú
Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h
Processo é por seleção, não por sorteio
É importante destacar que não se trata de sorteio. O processo é de seleção por pontuação, conforme critérios sociais definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, estabelecidos pelas portarias do Ministério das Cidades, dentro das regras do MCMV. O sistema prioriza famílias em maior vulnerabilidade social, com avaliação e aprovação posteriores pela Caixa Econômica Federal.
Durante a inscrição, os candidatos informam dados socioeconômicos que compõem a pontuação, como mulher responsável pelo domicílio, situação de violência doméstica, presença de idosos, pessoas com deficiência, entre outros critérios previstos em edital.
Sonho da casa própria
Para a diretora de Habitação Social, Kelly Galbieri, o início das inscrições simboliza a retomada concreta da política habitacional no município. “Todo brasileiro tem o sonho da casa própria como algo primordial. Esse empreendimento vai abrigrar pelo menos 132 famílias. Recentemente, entregamos as casas do Recanto Novo e muitas outras obras habitacionais já estão sendo programadas para os próximos anos.”
Entre os inscritos, a expectativa é grande. Ana Paula Querino destaca a retomada da esperança após anos sem novas inscrições. “A gente ficou mais de oito anos sem inscrição para casa própria, sem nenhuma expectativa. Agora, para a gente, é muito bom. O coração fica quentinho, é sinal de que tem gente cuidando da gente ainda.”
A emoção também marca o relato de Edileide Souza, moradora da cidade há cinco décadas. “É uma emoção muito grande. Eu pedi a Deus para preparar um lar para mim e para todos que precisam. Moro em Jundiaí há cinquenta anos e nunca fui premiada em nada. Hoje eu espero e peço a Deus que todos nós consigamos nosso objetivo.”
Grávida, Daiane da Silva Prado resume o significado do momento. “É emocionante, é o grande sonho da vida. Estou muito feliz. A casa significa tudo para mim e para esse bebê que estou esperando.”
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas preferencialmente pela internet:
- Acesse este link: https://web21.cijun.sp.gov.br/PMJ/IH/empreendimentos.aspx;
- Informe o CPF e selecione o empreendimento de interesse.
Atenção: estar cadastrado no Simih (Sistema Municipal de Informações Habitacionais) não garante participação automática nos programas habitacionais. É indispensável realizar a inscrição específica sempre que um novo empreendimento for anunciado.
Cadastro no Simih (obrigatório): https://web21.cijun.sp.gov.br/PMJ/IH/PrimeiroAcesso.aspx
Requisitos principais
Entre os requisitos estão: residir em Jundiaí há pelo menos 10 anos, possuir renda familiar de até R$ 2.850, estar inscrito no CadÚnico, não possuir imóvel nem financiamento habitacional e não ter sido beneficiado anteriormente por programa de habitação de interesse social.
Todas as informações oficiais, cronograma, critérios completos e orientações, estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município e nos canais institucionais da prefeitura.