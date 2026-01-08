As inscrições para o Residencial Cravos III e IV tiveram início nesta quarta-feira (7) e já registraram 13.508 inscrições apenas no primeiro dia, sendo 528 realizadas presencialmente. O volume expressivo confirma a grande expectativa da população pelo novo empreendimento habitacional, localizado no bairro Fazenda Grande, com casas sobrepostas destinadas a famílias de baixa renda.

A iniciativa é da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As inscrições seguem até o dia 6 de fevereiro e podem ser feitas on-line, pelo site oficial da prefeitura, ou presencialmente no plantão instalado no Ginásio do Bolão.

Atendimento presencial para garantir acesso

Para atender moradores sem acesso à internet ou que enfrentem dificuldades no cadastro, a prefeitura disponibilizou plantão presencial no ginásio anexo do Bolão, no Espaço do Handebol, com equipes preparadas para orientar e auxiliar no preenchimento das informações.