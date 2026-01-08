Pela primeira vez em seus 123 anos de história, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) participará da tradicional Festa da Uva de Jundiaí, um dos eventos mais importantes do calendário cultural da cidade. A presença do hospital marca um momento simbólico de aproximação com a comunidade que, há mais de um século, confia à instituição o cuidado com a saúde de gerações de jundiaienses.
Durante o evento, o HSV estará com uma barraca de alimentação, oferecendo ao público lanches clássicos de padaria, como bauru, misto quente, queijo quente e americano. Todos os itens serão comercializados em combos especiais, acompanhados de batata frita, e preparados para agradar visitantes de todas as idades.
“Participar da Festa da Uva pela primeira vez é um marco muito importante para o Hospital São Vicente de Paulo. É uma forma de estarmos ainda mais próximos da população, mostrando que o hospital faz parte da história e do dia a dia da cidade. Toda a renda arrecadada será revertida para as ações e serviços da instituição, contribuindo diretamente para a continuidade do nosso trabalho assistencial”, destaca Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV.
Para viabilizar a participação na Festa da Uva, o hospital contará com o apoio de voluntários da comunidade, que atuarão no atendimento ao público e na operação do caixa, realizando o recebimento e a entrega dos pedidos. Todos os voluntários passarão por um treinamento prévio, no qual receberão orientações sobre as atividades a serem desempenhadas, atendimento ao público e vestimenta adequada. A iniciativa conta ainda com o apoio do Fort Atacadista, da Padaria Pão D’Oro e da Ovos Preti.
Como ser voluntário na barraca do HSV?
Os interessados em atuar como voluntários na barraca do Hospital São Vicente de Paulo durante a Festa da Uva devem ter 16 anos ou mais. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização do responsável legal, além de preencher o formulário de inscrição, disponível no site institucional (www.hsvicente.org.br) e no perfil oficial do HSV no Instagram (@hsvpjundiai).
Os voluntários poderão escolher turnos de 3h30, 4h30 ou 5h30, de acordo com sua disponibilidade.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos acontece nos dias 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro, e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro, no Parque Comendador Antonio Carbonari, no Anhangabaú. Em todas as datas, o espaço contará com responsáveis do Hospital São Vicente de Paulo para acompanhar as atividades e garantir a organização e o bom funcionamento da barraca.
Clique neste link e preencha o formulário de inscrição para ser voluntário do HSV na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.