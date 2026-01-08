Pela primeira vez em seus 123 anos de história, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) participará da tradicional Festa da Uva de Jundiaí, um dos eventos mais importantes do calendário cultural da cidade. A presença do hospital marca um momento simbólico de aproximação com a comunidade que, há mais de um século, confia à instituição o cuidado com a saúde de gerações de jundiaienses.

Durante o evento, o HSV estará com uma barraca de alimentação, oferecendo ao público lanches clássicos de padaria, como bauru, misto quente, queijo quente e americano. Todos os itens serão comercializados em combos especiais, acompanhados de batata frita, e preparados para agradar visitantes de todas as idades.

“Participar da Festa da Uva pela primeira vez é um marco muito importante para o Hospital São Vicente de Paulo. É uma forma de estarmos ainda mais próximos da população, mostrando que o hospital faz parte da história e do dia a dia da cidade. Toda a renda arrecadada será revertida para as ações e serviços da instituição, contribuindo diretamente para a continuidade do nosso trabalho assistencial”, destaca Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV.