O refresco das temperaturas mais altas que aconteceu entre o fim da última semana e o início desta em Jundiaí já foi embora. Já nesta quinta-feira (8), a tendência é de que as temperaturas voltem a subir de forma mais acentuada, o que pode trazer as famosas chuvas de verão.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Jundiaí terá máxima de 28°C hoje e chuva que pode ser forte entre a tarde e a noite. Para a sexta-feira (9), a mínima ficará em 19°C e a máxima em 30°C em Jundiaí, também com pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

