O refresco das temperaturas mais altas que aconteceu entre o fim da última semana e o início desta em Jundiaí já foi embora. Já nesta quinta-feira (8), a tendência é de que as temperaturas voltem a subir de forma mais acentuada, o que pode trazer as famosas chuvas de verão.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Jundiaí terá máxima de 28°C hoje e chuva que pode ser forte entre a tarde e a noite. Para a sexta-feira (9), a mínima ficará em 19°C e a máxima em 30°C em Jundiaí, também com pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Já no fim de semana, a chuva tende a ser mais fraca, mas as temperaturas subirão. No sábado (10), mínima de 20°C e máxima de 31°C. No domingo (11), termômetros entre 22°C e 31°C. Já na segunda (12), temperaturas entre 22°C e 30°C. Nos três dias, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.
No decorrer da próxima semana, segundo o Climatempo, a temperatura deve voltar a cair, principalmente na quinta-feira (15), e a tendência é de que os termômetros não voltem à casa dos 30°C até o fim de janeiro. Um dos motivos é a presença de chuva, que deve ser constante.