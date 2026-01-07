O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí promove, no dia 9 de janeiro de 2026 (sexta-feira), das 9h às 16h, um processo seletivo com 100 vagas de emprego. As oportunidades são para o cargo de Auxiliar de Operações.

Os interessados não precisam ter experiência anterior. É necessário apenas ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. A empresa oferece benefícios como restaurante no local, vale-transporte, seguro de vida, licença paternidade e maternidade estendida, Total Pass, Programa Boon e parceria com a faculdade Anhanguera.

A jornada de trabalho será em escala 6x1, com turnos das 6h às 14h20, das 14h às 22h17 ou das 22h17 às 5h45.