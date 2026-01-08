O material escolar já faz parte da lista de compras dos pais no mês de janeiro e, consequentemente, da corrida às papelarias para encontrar as ofertas e o melhor preço. E não é para menos, já que a diferença pode ser grande. Em Jundiaí, segundo apuração do Jornal de Jundiaí, a média de gastos pode variar cerca de 70%, indo de aproximadamente R$ 100 a R$ 170 em estabelecimentos diferentes. A diferença está relacionada a fatores como por exemplo a marca e tamanho dos produtos, quantidade de itens exigidos pelas escolas e faixa etária dos estudantes.
O proprietário de uma papelaria no bairro da Colônia, Fabio Rissi, afirma que a procura pelos materiais começou ainda em dezembro e que, neste ano, não houve reajuste nos preços em relação a 2025. Na loja dele, a média de gasto para uma lista completa gira em torno de R$ 170. “É algo muito variável pois temos marcas diferentes e a lista muda conforme a escola. Mas há opções para todos os bolsos”, explica.
Fabio Rissi prepara descontos e condições especiais, além de ampliar horário de atendimento nesta época
Para se ter uma ideia, entre os preços praticados estão borrachas a partir de R$ 1,50, cadernos que vão de R$ 7 a R$ 64,90 e lápis de cor que podem custar de R$ 8,90 até R$ 159,90.
Rissi destaca ainda que a papelaria oferece condições especiais para pagamentos à vista, com descontos de até 20%. “A expectativa é de um aumento de 20% a 30% nas vendas em comparação ao ano passado e vamos ficar abertos até mais tarde aos sábados e abriremos aos domingos a partir do dia 18”.
Camila Alves Siqueira Gastaldi, proprietária de outra papelaria na Vila Hortolândia, conta que a média de gastos dos clientes fica em torno de R$ 100 podendo chegar a R$ 150 para o mesmo kit de produtos. No estabelecimento é possível encontrar lápis de cor a R$ 8,90, cola bastão a R$ 1,20, tesourinha a R$ 3 e cadernos por cerca de R$ 14,20. “Estimo um crescimento de aproximadamente 30% nas vendas, mas estamos dando descontos para quem gastar mais de R$ 150”, comenta.
Camila Alves Siqueira Gastaldi espera um aumento de 30% nas vendas em relação a 2025
Já na Ponte São João, a empresária Patrícia Gennari Fernandes afirma que, em sua papelaria, a média de gastos fica em torno de R$ 150. Segundo ela, a manutenção dos preços foi possível porque o estoque foi garantido ainda no ano passado. Há borrachas lápis de cor de R$ 4,50 a R$ 42 e cadernos que variam de R$ 16 a R$ 30, desde que não tenham personagens.
“A lista é muito personalizada, o que pode aumentar ou reduzir o valor final, mas trabalhamos com marcas diferentes para dar opção ao cliente”, afirma.
Patrícia Gennari explica que a manutenção dos preços foi garantida pelo planejamento prévio de estoque
No Estado
No cenário estadual, a variação de preços é mais expressiva. Pesquisa anual do Procon-SP identificou diferenças de quase 280% no valor de alguns itens de material escolar. O levantamento, realizado em dezembro em nove estabelecimentos da capital, analisou 134 produtos, como cadernos, canetas, colas, lápis e tesouras. Apesar disso, a comparação entre 118 itens comuns às pesquisas deste ano e do anterior apontou uma leve alta média de apenas 0,14%.
O Procon-SP orienta que os consumidores verifiquem, antes das compras, quais itens já possuem em casa e que ainda podem ser utilizados, além de considerar a troca de livros didáticos entre alunos. Compras coletivas podem garantir descontos, assim como a atenção às diferenças de preço conforme a forma de pagamento. O órgão também reforça que as escolas não podem exigir materiais de uso coletivo, como produtos de limpeza ou escritório, conforme determina a Lei nº 12.886/2013.