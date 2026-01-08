O material escolar já faz parte da lista de compras dos pais no mês de janeiro e, consequentemente, da corrida às papelarias para encontrar as ofertas e o melhor preço. E não é para menos, já que a diferença pode ser grande. Em Jundiaí, segundo apuração do Jornal de Jundiaí, a média de gastos pode variar cerca de 70%, indo de aproximadamente R$ 100 a R$ 170 em estabelecimentos diferentes. A diferença está relacionada a fatores como por exemplo a marca e tamanho dos produtos, quantidade de itens exigidos pelas escolas e faixa etária dos estudantes.

O proprietário de uma papelaria no bairro da Colônia, Fabio Rissi, afirma que a procura pelos materiais começou ainda em dezembro e que, neste ano, não houve reajuste nos preços em relação a 2025. Na loja dele, a média de gasto para uma lista completa gira em torno de R$ 170. “É algo muito variável pois temos marcas diferentes e a lista muda conforme a escola. Mas há opções para todos os bolsos”, explica.