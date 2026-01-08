A onda de calor que chegou no Estado, com registro de até 40 graus em alguns pontos, unido ao consumo excessivo de água entre o final do ano e o início de 2026, fez com que o abastecimento de água em algumas regiões fosse impactado. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), os municípios de Cabreúva e Jarinu registraram oscilações em dias de temperaturas elevadas, enquanto em Itatiba as fortes chuvas causaram quedas de energia que impactaram o funcionamento dos sistemas.
De acordo com a Sabesp, a situação vem se normalizando e, atualmente, o abastecimento nos municípios segue regular. Para minimizar os impactos, houve reforço operacional, inclusive com o uso de caminhões-pipa, além de monitoramento contínuo dos sistemas.
Ainda de acordo com a concessionária, as altas temperaturas provocaram um aumento expressivo da demanda, chegando em até 60% acima da média em algumas regiões, o que pressionou os sistemas de abastecimento, especialmente nos horários de pico. O cenário gerou intermitências no fornecimento em diferentes municípios, exigindo ações emergenciais das concessionárias.
Apesar da melhora no cenário, a Sabesp ressalta que o momento ainda demanda atenção e colaboração da população. A companhia afirmou que mantém equipes mobilizadas 24 horas por dia e segue acompanhando os níveis dos reservatórios e a distribuição de água. “Nesse período, é fundamental a colaboração da população, com o uso consciente da água, para que possamos preservar o abastecimento para todos”, afirma Michelli Lima, gerente regional da Sabesp responsável pelas cidades da região de Jundiaí.
Contraponto
Em Jundiaí, no entanto, o cenário é considerado controlado. A DAE Jundiaí informa que o sistema de abastecimento do município opera em situação normal, com a Represa de Acumulação em cerca de 90% da capacidade de cerca de nove bilhões de litros. Não há racionamento ou medidas restritivas em vigor, e o fornecimento segue regular em todas as regiões, mas segue monitorando, em especial os níveis dos reservatórios e mantém ativa, de forma parcial (50%), a reversão do rio Atibaia.
"Jundiaí mantém uma condição confortável de abastecimento. Ainda assim, a DAE reforça a importância da colaboração da população, com o uso consciente da água, especialmente em períodos de calor intenso", ressalta o diretor-presidente, Luiz Roberto Del Gelmo.
Questionado, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que também acompanha de forma permanente a situação hídrica em todo o território paulista, por meio da SP Águas. O monitoramento é realizado 24 horas por dia pela Sala de Situação, que analisa níveis de reservatórios, afluências e retiradas dos principais mananciais. Na bacia do rio Atibaia, o acompanhamento é feito por 11 estações telemétricas que medem, em tempo real, dados de chuva, nível e vazão, integrando o Protocolo de Escassez Hídrica do Estado.