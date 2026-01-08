A onda de calor que chegou no Estado, com registro de até 40 graus em alguns pontos, unido ao consumo excessivo de água entre o final do ano e o início de 2026, fez com que o abastecimento de água em algumas regiões fosse impactado. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), os municípios de Cabreúva e Jarinu registraram oscilações em dias de temperaturas elevadas, enquanto em Itatiba as fortes chuvas causaram quedas de energia que impactaram o funcionamento dos sistemas.

De acordo com a Sabesp, a situação vem se normalizando e, atualmente, o abastecimento nos municípios segue regular. Para minimizar os impactos, houve reforço operacional, inclusive com o uso de caminhões-pipa, além de monitoramento contínuo dos sistemas.

Ainda de acordo com a concessionária, as altas temperaturas provocaram um aumento expressivo da demanda, chegando em até 60% acima da média em algumas regiões, o que pressionou os sistemas de abastecimento, especialmente nos horários de pico. O cenário gerou intermitências no fornecimento em diferentes municípios, exigindo ações emergenciais das concessionárias.