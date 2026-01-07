A Prefeitura de Jundiaí segue reforçando as ações de limpeza urbana por meio do Programa Cata-Treco. O objetivo é manter a cidade limpa, contribuir para a preservação do meio ambiente e evitar que objetos descartados de forma irregular acabem em bocas de lobo, obstruindo o curso das galerias e ocasionando alagamentos em vias públicas.

As equipes percorrem os bairros de porta em porta para recolher materiais recicláveis, garantindo o descarte correto e evitando o acúmulo de resíduos em locais inadequados. De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), José Maria Júnior, o programa tem papel fundamental na zeladoria urbana.

“O Cata-Treco é um serviço essencial para a cidade. Além de facilitar o descarte correto de materiais volumosos pela população, ele contribui diretamente para a prevenção de enchentes, já que evita que esses objetos sejam descartados em locais impróprios”.