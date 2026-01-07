07 de janeiro de 2026
SERVIÇO ESSENCIAL

Cata-Treco tem papel fundamental na zeladoria urbana

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Programa Cata-Treco na Rua Alberto Langue
Programa Cata-Treco na Rua Alberto Langue

A Prefeitura de Jundiaí segue reforçando as ações de limpeza urbana por meio do Programa Cata-Treco. O objetivo é manter a cidade limpa, contribuir para a preservação do meio ambiente e evitar que objetos descartados de forma irregular acabem em bocas de lobo, obstruindo o curso das galerias e ocasionando alagamentos em vias públicas.

As equipes percorrem os bairros de porta em porta para recolher materiais recicláveis, garantindo o descarte correto e evitando o acúmulo de resíduos em locais inadequados. De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), José Maria Júnior, o programa tem papel fundamental na zeladoria urbana.

“O Cata-Treco é um serviço essencial para a cidade. Além de facilitar o descarte correto de materiais volumosos pela população, ele contribui diretamente para a prevenção de enchentes, já que evita que esses objetos sejam descartados em locais impróprios”.

Entre os itens que podem ser descartados e que são recolhidos pelas equipes do Cata-Treco estão: móveis e objetos domésticos de grande porte, sofás, colchões, armários de cozinha, guarda-roupas, mesas, cadeiras, entre outros móveis em geral.

Clique aqui para conferir a programação do Cata-Treco, com datas e bairros atendidos no município.

Ecopontos

Além da coleta realizada de porta em porta, a Prefeitura de Jundiaí também disponibiliza locais fixos para o descarte gratuito de resíduos sólidos. São seis Ecopontos espalhados de forma estratégica, além do Ecoponto Geresol (Gerenciamento de Resíduos Sólidos).

“Os Ecopontos são espaços importantes para o descarte correto de resíduos. Todo o material levado pela população é recolhido e encaminhado ao Geresol, onde passa por triagem e recebe a destinação adequada”, destacou o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra.

Clique aqui e confira os endereços dos Ecopontos e os horários de funcionamento.

