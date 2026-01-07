O alistamento militar obrigatório para os jovens do sexo masculino, nascidos em 2008, prossegue até o dia 30 de junho de 2026. O processo é gratuito e pode ser realizado de forma online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente apenas para moradores da cidade na Junta Militar de Jundiaí.
Quem não cumprir o prazo estará sujeito à multa, conforme determina o Art. 176.1 da Lei do
Serviço Militar, atualmente no valor de R$ 6,46 (sofre alteração de valor a cada 3 meses). Para realizar o alistamento, é necessário apresentar:
– Certidão de nascimento original
– Documento de identidade (RG)
– CPF
– Comprovante de residência
Jovens com problemas de saúde, pessoas com deficiência física ou intelectual, transtorno do espectro autista (TEA), entre outras síndromes, devem procura a Junta militar presencialmente.
Resultado da seleção
O resultado do processo seletivo será divulgado entre os dias 15 e 30 de julho, no próprio site
do alistamento
Mais informações
Em caso de dúvidas, os moradores de Jundiaí pode entrar em contato com a Junta Militar pelo telefone (11) 4521-1140 (também WhatsApp) ou pelo e-mail 087jsmjundiai@gmail.com. A Junta Militar fica na localizada na Rua São Jorge, 28 – Vila Boaventura.
Para informações sobre alistamento feminino voluntário, acesse
https://alistamento.eb.mil.br/alistamento-feminino. Somente os municípios listados no edital possuem esta opção.