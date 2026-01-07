O alistamento militar obrigatório para os jovens do sexo masculino, nascidos em 2008, prossegue até o dia 30 de junho de 2026. O processo é gratuito e pode ser realizado de forma online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente apenas para moradores da cidade na Junta Militar de Jundiaí.

Quem não cumprir o prazo estará sujeito à multa, conforme determina o Art. 176.1 da Lei do

Serviço Militar, atualmente no valor de R$ 6,46 (sofre alteração de valor a cada 3 meses). Para realizar o alistamento, é necessário apresentar:

– Certidão de nascimento original

– Documento de identidade (RG)

– CPF

– Comprovante de residência