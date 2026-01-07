Começar o ano com o nome limpo e as finanças organizadas é o objetivo de muitos consumidores. Pensando nisso, a CDL Jundiaí realiza o Feirão Zera Dívida, uma iniciativa que possibilita a renegociação de débitos com empresas associadas, oferecendo condições exclusivas para facilitar a regularização das pendências financeiras.

O Feirão Zera Dívida é voltado aos consumidores que desejam renegociar débitos com empresas associadas, oferecendo condições exclusivas para facilitar a regularização das pendências financeiras e a retomada do crédito.

