ATÉ DIA 20

CDL Jundiaí promove Feirão Zera Dívida com renegociações

Por Redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Jose Cruz / Agência Brasil
A população em situação adimplente pode retomar o consumo
Começar o ano com o nome limpo e as finanças organizadas é o objetivo de muitos consumidores. Pensando nisso, a CDL Jundiaí realiza o Feirão Zera Dívida, uma iniciativa que possibilita a renegociação de débitos com empresas associadas, oferecendo condições exclusivas para facilitar a regularização das pendências financeiras.

O Feirão Zera Dívida é voltado aos consumidores que desejam renegociar débitos com empresas associadas, oferecendo condições exclusivas para facilitar a regularização das pendências financeiras e a retomada do crédito.

Até o dia 20 de janeiro, os consumidores podem procurar a CDL Jundiaí para receber atendimento e orientação na negociação das dívidas, buscando alternativas que caibam no orçamento e ajudem a retomar o controle da vida financeira.

Além de beneficiar os consumidores, o Feirão Zera Dívida também contribui para o fortalecimento do comércio local, ao estimular a recuperação do crédito e o retorno do poder de compra, movimentando a economia de Jundiaí.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (11) 4583-2255.

