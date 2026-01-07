Começar o ano com o nome limpo e as finanças organizadas é o objetivo de muitos consumidores. Pensando nisso, a CDL Jundiaí realiza o Feirão Zera Dívida, uma iniciativa que possibilita a renegociação de débitos com empresas associadas, oferecendo condições exclusivas para facilitar a regularização das pendências financeiras.
O Feirão Zera Dívida é voltado aos consumidores que desejam renegociar débitos com empresas associadas, oferecendo condições exclusivas para facilitar a regularização das pendências financeiras e a retomada do crédito.
Até o dia 20 de janeiro, os consumidores podem procurar a CDL Jundiaí para receber atendimento e orientação na negociação das dívidas, buscando alternativas que caibam no orçamento e ajudem a retomar o controle da vida financeira.
Além de beneficiar os consumidores, o Feirão Zera Dívida também contribui para o fortalecimento do comércio local, ao estimular a recuperação do crédito e o retorno do poder de compra, movimentando a economia de Jundiaí.
Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (11) 4583-2255.