O Programa Nota Fiscal Paulista permite destinar créditos ou cupons fiscais diretamente ao hospital. A iniciativa não gera nenhum custo adicional ao contribuinte e é uma das principais fontes de arrecadação do São Vicente. Basta acessar o site da Nota Fiscal Paulista, fazer login e verificar se há disponível algum valor para saque. Depois de resgatar a quantia, o interessado deve selecionar a área de Doação de Cupons com CPF (automática), buscar pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (CNPJ 50.944.198/0001-30) e confirmar a escolha. Dessa forma, basta informar o CPF no momento da compra: todos os cupons fiscais registrados passam a beneficiar automaticamente o maior hospital da região de Jundiaí.

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) inicia o ano reforçando a importância do apoio da comunidade para manter a instituição atendendo a população. Referência em atendimento gratuito pelo SUS, o HSV aceita doações e iniciativas solidárias em prol dos pacientes e da instituição.

Outra forma de colaborar é por meio de contribuições financeiras pelo site oficial do Hospital São Vicente. Basta clicar no botão “Doe para o HSV”, no topo do site. O processo é rápido, seguro e permite doações únicas ou recorrentes, de qualquer valor. Os recursos são utilizados em prol dos pacientes e da instituição, comprometida com o atendimento humanizado e de excelência.

Para quem deseja ajudar de forma prática no cotidiano, o Hospital São Vicente também recebe itens para o Bazar do Voluntariado, iniciativa que dá nova utilidade a roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos em bom estado, contribuindo para o fortalecimento da economia circular. As doações são recebidas toda quarta-feira, das 14h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí, e são essenciais para a realização do evento e garantia de boas compras a preços baixos por parte da comunidade.

Além disso, o Serviço Social do Hospital São Vicente arrecada fraldas nos tamanhos G, XG e XXG, chinelos, muletas, andadores, cadeiras de rodas e de banho, bermudas, calças e outras peças de roupas em boas condições em diversos tamanhos (exceto roupas intimas). Também são aceitos itens de higiene, como sabonetes líquidos, shampoos e condicionadores, escovas de dente e cremes dentais. As doações são repassadas aos pacientes em situação de vulnerabilidade e podem ser entregues diretamente no setor do Serviço Social, localizado na rua Jorge Zolner, 300, Centro de Jundiaí, das 7h às 16h.