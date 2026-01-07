A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, prorrogou até junho de 2026 a campanha de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), destinada a jovens de 15 a 19 anos. A estratégia de resgate vacinal integra ações do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura e garantir a proteção de quem, nessa faixa etária que não recebeu a vacina na idade recomendada.

Em Jundiaí, foram vacinadas 359 pessoas desse público em 2025. Apesar de o número estar abaixo da meta estabelecida – cenário observado em outras regiões do país – o município tem intensificado as ações por meio de um trabalho integrado entre Vigilância Epidemiológica e a Atenção Básica. Entre as estratégias de vacinação adotadas estão as extramuros. No último ano, equipes percorreram diversas escolas estaduais do município para aplicar doses em alunos que não tinham se vacinado.

