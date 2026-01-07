A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, prorrogou até junho de 2026 a campanha de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), destinada a jovens de 15 a 19 anos. A estratégia de resgate vacinal integra ações do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura e garantir a proteção de quem, nessa faixa etária que não recebeu a vacina na idade recomendada.
Em Jundiaí, foram vacinadas 359 pessoas desse público em 2025. Apesar de o número estar abaixo da meta estabelecida – cenário observado em outras regiões do país – o município tem intensificado as ações por meio de um trabalho integrado entre Vigilância Epidemiológica e a Atenção Básica. Entre as estratégias de vacinação adotadas estão as extramuros. No último ano, equipes percorreram diversas escolas estaduais do município para aplicar doses em alunos que não tinham se vacinado.
LEIA MAIS:
“Graças ao empenho e comprometimento das equipes envolvidas, conseguimos alcançar resultados expressivos, fortalecendo as ações preventivas em nossa comunidade escolar”, afirma a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.
Além do público de 15 a 19 anos, a vacina contra o HPV também segue disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos, conforme o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização. A vacina é ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, nos horários de funcionamento de cada sala de vacinação. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com CPF e foto e, se possível, a caderneta de vacinação.
Saúde pública
O HPV é um grupo com mais de 200 tipos de vírus, muito comuns na população. Alguns deles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero, além de estarem relacionados a outros tipos de câncer, como de ânus, pênis, orofaringe (garganta) e vagina e vulva.
Para a coordenadora, a doença é um problema de saúde pública porque combina diversos fatores, como infecção frequente e manifestação muitas vezes silenciosa, além da desinformação sobre a vacina. “Por isso, a situação exige de nós uma resposta planejada e contínua. A vacina é a principal forma de prevenção contra o vírus HPV sendo segura, eficaz e fundamental para a prevenção a longo prazo e redução do adoecimento da população.”