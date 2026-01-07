A advogada e administradora Kelly Cristina Galbieri assume, interinamente, a partir desta quarta-feira (7), a Secretaria de Habitação Social da Prefeitura de Jundiaí. A nomeação reforça a continuidade das políticas públicas voltadas à moradia e à ampliação do acesso à habitação de interesse social no município.
Com experiência na administração pública, Kelly construiu sua trajetória no serviço público com atuação na Prefeitura de Jundiaí, destacando-se pelo trabalho na defesa de direitos, no fortalecimento das políticas sociais e na participação ativa em conselhos municipais.
Atualmente, Kelly está à frente do projeto do Residencial dos Cravos III e IV, iniciativa da prefeitura que prevê novas unidades habitacionais e segue critérios sociais para a seleção das famílias beneficiadas. O programa integra as ações do município para reduzir o déficit habitacional e garantir moradia digna à população em situação de vulnerabilidade.
A Secretaria de Habitação Social é responsável pelo planejamento, coordenação e execução das políticas habitacionais do município, incluindo programas de regularização fundiária, produção habitacional e articulação com os governos estadual e federal.