A advogada e administradora Kelly Cristina Galbieri assume, interinamente, a partir desta quarta-feira (7), a Secretaria de Habitação Social da Prefeitura de Jundiaí. A nomeação reforça a continuidade das políticas públicas voltadas à moradia e à ampliação do acesso à habitação de interesse social no município.

Com experiência na administração pública, Kelly construiu sua trajetória no serviço público com atuação na Prefeitura de Jundiaí, destacando-se pelo trabalho na defesa de direitos, no fortalecimento das políticas sociais e na participação ativa em conselhos municipais.

