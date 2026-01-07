Durante o Janeiro Branco, mês em o país reforça a importância do cuidado com a saúde mental, os números se voltam para um dado preocupante: a saúde mental das mulheres. Em Jundiaí, segundo dados da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, elas são as que mais buscam atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública.

No primeiro semestre de 2025 foram realizados 46.446 atendimentos em saúde mental nos equipamentos do município. Desse total, 68,7% foram destinados a mulheres, enquanto os homens representaram 31,3%. Os dados referentes ao segundo semestre ainda estão em fase de consolidação.

O cenário se repete ao analisar os dados de 2024. Ao longo do ano, foram contabilizados 101.604 atendimentos em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Cerca de 66,5% desses atendimentos foram realizados por mulheres, contra 33,5% por homens.