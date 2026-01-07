Durante o Janeiro Branco, mês em o país reforça a importância do cuidado com a saúde mental, os números se voltam para um dado preocupante: a saúde mental das mulheres. Em Jundiaí, segundo dados da Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, elas são as que mais buscam atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública.
No primeiro semestre de 2025 foram realizados 46.446 atendimentos em saúde mental nos equipamentos do município. Desse total, 68,7% foram destinados a mulheres, enquanto os homens representaram 31,3%. Os dados referentes ao segundo semestre ainda estão em fase de consolidação.
O cenário se repete ao analisar os dados de 2024. Ao longo do ano, foram contabilizados 101.604 atendimentos em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Cerca de 66,5% desses atendimentos foram realizados por mulheres, contra 33,5% por homens.
Segundo a psicóloga Juliana Melo, a maior procura das mulheres por cuidados em saúde mental está diretamente ligada a fatores socioculturais e psicológicos. “Normalmente, mulheres tendem a ter maior repertório emocional, reconhecem o sofrimento psicológico com mais facilidade e apresentam menos resistência na busca pelo atendimento psicológico. Além disso, vivenciam sobrecarga de papéis e maior quantidade de queixas internalizantes, como ansiedade e depressão, que favorecem a busca por terapia”, explica.
A funcionária pública, Fernanda Justus, de 29 anos, buscou ajuda psicológica e psiquiátrica após desenvolver um quadro de depressão. Ela relata que, diante do acúmulo de problemas, sentia-se constantemente cansada e desanimada. Há dois anos, iniciou a terapia com o objetivo de recuperar o controle emocional e mudar a forma de lidar com os problemas.
“Eu só tinha vontade de dormir. A terapia ajuda bastante e é algo relevante e importante. Só reverti o quadro por conta dessa ajuda profissional”, afirma.
Janeiro Branco
Apesar do crescimento na procura por atendimento nos últimos anos, o estigma em torno da saúde mental ainda persiste. Para o psicólogo do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Vinicius Costa, a ideia de que buscar terapia é sinal de fraqueza tem raízes profundas na cultura brasileira. “Esse mito vem de uma cultura que valoriza a ideia de dar conta sozinho, como se pedir ajuda fosse sinônimo de incapacidade. Na prática, procurar apoio psicológico é um ato de coragem e responsabilidade consigo mesmo.”
O profissional chama atenção para sinais que antecedem quadros mais graves, como cansaço emocional persistente, irritabilidade fora do comum, dificuldade de concentração, alterações no sono ou no apetite, sensação de viver “no automático” e perda de interesse por atividades antes prazerosas. “A terapia não é apenas para momentos de crise. Qualquer mudança persistente é uma pista de que algo merece atenção”, alerta.
Outro ponto destacado é o papel preventivo da psicoterapia. “Quanto mais cedo o cuidado começa, melhores são os resultados. A terapia fortalece recursos internos como autoestima, tomada de decisões e estratégias de enfrentamento, reduzindo o impacto do estresse e ajudando a lidar melhor com os desafios”, explica Vinicius.
Em situações mais graves, como pensamentos de morte, crises intensas de ansiedade, isolamento extremo ou incapacidade de realizar tarefas básicas, a busca por ajuda deve ser imediata. “O SUS oferece portas de entrada como as UBSs e os CAPS, onde a pessoa pode ser acolhida de forma gratuita e segura”, orienta.
