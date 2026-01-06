Com a chegada de um novo ano, o cuidado com a saúde costuma estar na lista de prioridades de muitas pessoas. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 70,6% dos brasileiros não realizam check-ups regularmente, o que compromete o diagnóstico precoce de doenças que poderiam ser controladas ou até evitadas.

Segundo o médico Dr. Felippe Scorsioni, médico preventivo no Hospital Regional de Assis, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e gerenciada pelo CEJAM (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”), os exames de rotina são fundamentais para a prevenção e o acompanhamento da saúde ao longo da vida.

“Para adultos, é importante realizar exames laboratoriais pelo menos uma vez ao ano, como hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol e triglicerídeos, avaliação da função renal (ureia e creatinina), função hepática (TGO e TGP). Além disso, a verificação da pressão arterial deve ocorrer em toda consulta médica”, orienta.