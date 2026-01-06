Com a chegada de um novo ano, o cuidado com a saúde costuma estar na lista de prioridades de muitas pessoas. No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 70,6% dos brasileiros não realizam check-ups regularmente, o que compromete o diagnóstico precoce de doenças que poderiam ser controladas ou até evitadas.
Segundo o médico Dr. Felippe Scorsioni, médico preventivo no Hospital Regional de Assis, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e gerenciada pelo CEJAM (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”), os exames de rotina são fundamentais para a prevenção e o acompanhamento da saúde ao longo da vida.
“Para adultos, é importante realizar exames laboratoriais pelo menos uma vez ao ano, como hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol e triglicerídeos, avaliação da função renal (ureia e creatinina), função hepática (TGO e TGP). Além disso, a verificação da pressão arterial deve ocorrer em toda consulta médica”, orienta.
O médico destaca que, por meio desses exames, é possível detectar precocemente diversas doenças crônicas em desenvolvimento, entre elas: hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemias (colesterol alto), doenças cardiovasculares, anemia, doenças da tireoide e alguns tipos de câncer, como o de mama, colo do útero, próstata e intestino, aumentando as chances de cura e a eficácia do tratamento.
Ele pontua que a definição dos exames mais indicados leva em conta critérios individualizados, como idade, sexo, histórico familiar, doenças pré-existentes, estilo de vida e sintomas atuais “O ideal é iniciar a avaliação com um clínico geral, o profissional irá solicitar os exames iniciais e encaminhar o paciente a outras especialidades, conforme a necessidade. Entre elas, estão o cardiologista, nos casos de risco cardiovascular; o endocrinologista para alterações hormonais, diabetes ou obesidade; e ginecologista ou urologista, conforme sexo e faixa etária. Outras especialidades, como nutricionista, psiquiatra ou ortopedista, podem ser indicadas de acordo com os resultados.”
Após o período de festas, Dr. Felippe alerta que o corpo pode apresentar cansaço excessivo, fraqueza, ganho de peso rápido, alterações no sono, palpitações, mudanças no funcionamento intestinal, e sinais de estresse ou ansiedade “Fatores como estresse, alimentação inadequada e sono irregular impactam diretamente os exames laboratoriais, podendo causar aumento da glicemia e do colesterol, alterações na pressão arterial, desregulação hormonal, queda da imunidade e processos inflamatórios. Por isso, a interpretação dos resultados deve sempre considerar o contexto individual de cada paciente”.
Nesse sentido, a saúde mental também deve ser lembrada. “Ela é essencial para o bem-estar. Durante a consulta, avaliamos sintomas de ansiedade, depressão e estresse, orientamos mudanças no estilo de vida e, quando necessário, encaminhamos para psicólogo ou psiquiatra”, afirma.
Para quem já pratica ou pretende retomar atividades físicas, a avaliação médica é indispensável “Recomendamos uma avaliação clínica, exames laboratoriais básicos, eletrocardiograma e, dependendo da idade e da intensidade do treino, um teste ergométrico. Isso ajuda a prevenir eventos cardiovasculares e lesões".
Além dos benefícios individuais, os check-ups também contribuem para aprimorar os atendimentos de saúde “O diagnóstico precoce de doenças crônicas diminui internações, evita complicações graves e reduz a necessidade de tratamentos complexos, promovendo melhor qualidade de vida para a população”, finaliza Scorsioni.