O Procon Móvel estará presente na 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos 2026. A iniciativa tem como objetivo conscientizar os cidadãos, esclarecer dúvidas sobre os direitos do consumidor e possibilitar o registro de reclamações e orientações sobre relações de consumo.
A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com a defesa do consumidor e a promoção da cidadania.
“O Procon mais próximo da população é uma oportunidade para o consumidor tirar suas dúvidas ou registrar reclamações”, destacou o diretor do órgão em Jundiaí, Marcelo Canale.
Horários de atendimento do Procon Móvel
Sextas-feiras, das 18h às 21h
Sábados e domingos, das 9h às 12h e das 18h às 21h
41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí terá entrada gratuita e será realizada nos dias 16, 17 e 18; 23, 24 e 25; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro.
Horários do evento
Sextas-feiras, das 18h às 22h
Sábados, das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h
Mais informações sobre a programação completa, atrações e novidades da edição 2026 estão disponíveis no site oficial da Festa da Uva.