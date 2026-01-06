O Procon Móvel estará presente na 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos 2026. A iniciativa tem como objetivo conscientizar os cidadãos, esclarecer dúvidas sobre os direitos do consumidor e possibilitar o registro de reclamações e orientações sobre relações de consumo.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com a defesa do consumidor e a promoção da cidadania.

