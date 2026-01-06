06 de janeiro de 2026
SERVIÇOS

Procon Móvel terá espaço na 41ª Festa da Uva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Divulgação/PMJ
Procon Móvel estará presente durante todos os dias da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
O Procon Móvel estará presente na 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos 2026. A iniciativa tem como objetivo conscientizar os cidadãos, esclarecer dúvidas sobre os direitos do consumidor e possibilitar o registro de reclamações e orientações sobre relações de consumo.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com a defesa do consumidor e a promoção da cidadania.

“O Procon mais próximo da população é uma oportunidade para o consumidor tirar suas dúvidas ou registrar reclamações”, destacou o diretor do órgão em Jundiaí, Marcelo Canale.

Horários de atendimento do Procon Móvel
Sextas-feiras, das 18h às 21h
Sábados e domingos, das 9h às 12h e das 18h às 21h

41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí terá entrada gratuita e será realizada nos dias 16, 17 e 18; 23, 24 e 25; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro.

Horários do evento
Sextas-feiras, das 18h às 22h
Sábados, das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h

Mais informações sobre a programação completa, atrações e novidades da edição 2026 estão disponíveis no site oficial da Festa da Uva.

