O bairro com mais casos em 2025 foi o Residencial Jundiaí (699), seguido pelo Novo Horizonte (628) e pelo Almerinda Chaves (392). Esses três bairros fazem divisa e ficam no extremo Oeste da cidade. Também tiveram números altos: Vila Alvorada (353), Tulipas (322), Jardim do Lago (291), Jardim Tamoio (265), Ivoturucaia (242), Santa Gertrudes (231) e São Camilo (228).

O verão está de volta e, com ele, a preocupação relacionada à dengue e outras arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo boletim da Prefeitura de Jundiaí, no ano passado inteiro até o dia 3 deste mês, foram registrados 7.729 casos de dengue na cidade, sendo 7.377 autóctones, quando a transmissão acontece no próprio município, e 352 importados, quando a infeccção do municípe foi contraída em outra cidade. No ano passado também houve registro de três mortes em decorrência da doença em Jundiaí.

Apesar do número alto, ele foi três vezes menor do que o registrado em 2024, quando a cidade teve um surto sem precedentes da doença, com 22,7 mil casos. Mesmo assim, foi um dos maiores registros de dengue em Jundiaí. Nos últimos 10 anos, o município tinha tido mais casos de dengue em 2015, quando houve 6.208 diagnósticos. Depois disso, em 2019, quando houve 3.277 casos da doença. Em 2024, Jundiaí teve 16 mortes em decorrência do vírus.

No ano de 2024, o pico da dengue em Jundiaí aconteceu entre abril e maio. No ano passado, aconteceu entre março e abril. Neste ano, a tendência é de que o verão tenha concentração de chuvas mais expressiva neste mês de janeiro. A umidade, junto com o calor mais acentuado, são fatores que infleunciam diretamente na reprodução do Aedes aegypti. Por isso, é necessário que a população tome cuidados para controlar o surgimento do mosquito da dengue.

De acordo com o Ministério da Saúde, é preciso: