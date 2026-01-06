O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Roxo, voltada à conscientização e prevenção da hanseníase. Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde (SMPS) reforça o cuidado contra a doença, ampliando as ações de orientação, vigilância e acesso ao diagnóstico precoce, incluindo um questionário online para avaliação de sintomas suspeitos e encaminhamento adequado dos casos. Acesse o formulário neste link.

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele, os nervos periféricos e, em alguns casos, os olhos e vias respiratórias superiores.

Ela se manifesta aos poucos, tendo como sinais mais comuns: manchas na pele (claras, avermelhadas ou acastanhadas), perda ou diminuição da sensibilidade nessas manchas (como não sentir dor, calor ou frio), formigamento ou dormência, especialmente em mãos e pés, fraqueza muscular e, em quadros mais avançados, pode haver lesões e deformidades se não houver tratamento.

Ela não se espalha facilmente; exige contato próximo e prolongado com uma pessoa não tratada.